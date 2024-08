Nederlander maakt Formule 2-debuut in Monza

Voor het eerst sinds de seizoensafsluiter van het Formule 2-seizoen van 2021 staan er op Monza twee Nederlandse coureurs op de F2-grid. Destijds waren het Richard Verschoor en Bent Viscaal, nu krijgt Verschoor Niels Koolen als Nederlandse concurrent. De zoon van voormalig rally-coureur en succesvol zakenman Kees Koolen komt over vanuit het Amerikaanse Indy NXT-kampioenschap en stapt in bij AIX Racing. Koolen profiteert van het vertrek van Taylor Barnard. De Engelsman won dit seizoen nog de sprintrace in Monaco, maar heeft besloten om over te stappen naar het Formule E-team van McLaren.

"Ik ben heel blij met deze kans van AIX Racing om deel te nemen aan de Formule 2-races in Monza en Baku", aldus Koolen. "Een paar jaar geleden had ik de droom om de formulewagens te halen. Sindsdien heb ik constant getraind om me op deze stap voor te bereiden. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund heeft op deze race en ik kijk uit naar mijn eerste Formule 2-race."

Koolen heeft dit seizoen tien keer aan de start van een Indy NXT-race gestaan en zijn beste resultaat is een tiende plek op de Indianapolis Motor Speed Way. Voordat hij naar de Verenigde Staten overstapte reed hij in het FRECA en het Italiaans en Spaans kampioenschap Formule 4. In al deze kampioenschappen bleef de Gelderse rijder puntloos.

Kampioensstrijd

F2 maakt zich op voor de laatste vier weekenden. Na Monza staan ook Baku, Qatar en Abu Dhabi nog op het programma. Red Bull-junior Isack Hadjar heeft de beste papieren voor de titel. Hij staat 36 punten voor op nummer twee Gabriel Bortoleto. De Est Paul Aron staat daar weer vijf punten achter. Verschoor staat wat verder weg in de tussenstand. De Benschopper bezit positie twaalf in het kampioenschap.