MP Motorsport haalt Daruvala en voltooit Formule 2-grid 2023

Het Formule 2-seizoen 2023 wordt op 4 en 5 maart in het voorportaal van de Grand Prix van Bahrein afgetrapt. In de aanloop naar de voorbereidende wintertest en de seizoensstart hebben alle teams de afgelopen weken hun coureurs voor dit jaar bekendgemaakt. Na de bevestiging van F3-kampioen Victor Martins bij ART Grand Prix was er nog maar één plekje vrij op de grid. MP Motorsport heeft na het aantrekken van Red Bull-junior Dennis Hauger via social media regelmatig wat teasers gestuurd, maar de invulling van het tweede zitje bleef lang onbekend. Maandag heeft de renstal uit Westmaas eindelijk duidelijkheid gegeven wie het laatste vrije zitje krijgt: dat is Jehan Daruvala. De Indiër, voormalig Red Bull-junior, gaat bij de regerend kampioen beginnen aan zijn vierde seizoen in de Formule 2.

"Ik ben heel blij om terug te keren in de Formule 2. Dat ik daarbij kan samenwerken met MP Motorsport maakt het extra speciaal. Vorig jaar stond ik meermalen versteld van de constante topprestaties van MP, in 2023 hoop ik daar zelf van te kunnen profiteren!", zegt Daruvala over zijn kans bij het Nederlandse team. "Ik ben ervan overtuigd dat de bundeling van ervaring en snelheid van Dennis en mij eraan kunnen bijdragen dat MP opnieuw voor de winst gaat. Tijdens de test na afloop van het seizoen heb ik erg genoten van de samenwerking met het team. Ik kijk kortom uit naar de tests van 2023 en het seizoen dat voor ons ligt."

Na zijn derde plek in de Formule 3 in 2019 zette Daruvala in 2020 de stap naar de Formule 2. De 24-jarige coureur uit Mumbai debuteerde namens Carlin en won in zijn eerste seizoen één race op weg naar P12 in het kampioenschap. Hij bleef het team trouw in 2021, werd zevende in het kampioenschap en won twee races. Vorig jaar kwam Daruvala uit voor Prema Racing, waarvoor hij één race wist te winnen en uiteindelijk zevende werd in de titelstrijd. Bij de Italiaanse renstal reed hij al aan de zijde van Hauger, die hij in 2023 dus opnieuw tegenkomt bij MP Motorsport. Daarnaast is Daruvala momenteel ook als reserverijder verbonden aan het Formule E-team van Mahindra.

Volledig deelnemersveld Formule 2 2023

Team Startnummer Coureur MP Motorsport 1 Dennis Hauger 2 Jehan Daruvala Carlin 3 Enzo Fittipaldi 4 Zane Maloney ART Grand Prix 5 Théo Pourchaire 6 Victor Martins Prema Racing 7 Frederik Vesti 8 Oliver Bearman Hitech Grand Prix 9 Jak Crawford 10 Isack Hadjar DAMS 11 Ayumu Iwasa 12 Arthur Leclerc Virtuosi Racing 14 Jack Doohan 15 Amaury Cordeel PHM Racing 16 Roy Nissany 17 Brad Benavides Trident 20 Roman Stanek 21 Clement Novalak Van Amersfoort Racing 22 Richard Verschoor 23 Juan Manuel Correa Campos Racing 24 Kush Maini 25 Ralph Boschung