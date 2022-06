MP Motorsport aan kop in F2-kampioenschap: “Alles komt nu samen”

Boven een deuropening op de eerste verdieping van de motorhome van MP Motorsport hangt een grote oranje sticker om iedereen erop te attenderen dat de doorgang lager is dan normaal. De waarschuwing ten spijt stoot iedereen er zijn hoofd. “We kunnen hier onze motorhome niet volledig naar boven uitschuiven”, wijst teambaas Sander Dorsman naar het dak van de parkeergarage, waarin de Formule 2-teams in Monaco hun kamp opslaan. Beneden zijn de monteurs druk aan de auto’s aan het sleutelen, terwijl de engineers op hun laptops naar de data aan het kijken zijn. MP Motorsport mag dan aan kop gaan in het kampioenschap. In en rond de motorhome van het Nederlandse team is er niets van te merken: iedereen is druk met zijn eigen ding.

“Ik denk dat niemand hier zoiets heeft van: wij zijn voor het kampioenschap aan het strijden”, zegt Dorsman over de Hollandse nuchterheid die bij MP Motorsport heerst. “Dat ga je hier echt niet horen. We zijn alles lekker race voor race aan het bekijken, doen gewoon overal ons best en zullen in Monza of Abu Dhabi wel zien hoe we er dan voor staan in het kampioenschap. Dat is hoe we erin staan met zijn allen. In Barcelona hadden we bijvoorbeeld een fantastisch weekend, maar diezelfde middag staan we gewoon weer de auto’s uit elkaar te schroeven, alles schoon te maken en de boel te prepareren voor Monaco. We blijven met onze beide benen op de grond. We zijn er nog lang niet en maken ons wat dat betreft weinig illusies. Elk weekend wordt de resetknop ingedrukt en zullen we opnieuw ons best moeten doen om goede resultaten te boeken.”

Met Felipe Drugovich beschikt het team over een coureur die inmiddels gepokt en gemazeld is in het kampioenschap. De Braziliaan maakte in 2020 bij MP Motorsport zijn debuut in de Formule 2 en pakte dat jaar drie overwinningen en nog een andere podiumplek. Vorig jaar stapte Drugovich over naar UNI-Virtuosi Racing en stond hij vier keer op het podium. Voor 2022 keerde de voormalig Spaans Formule 3-kampioen terug naar MP Motorsport, een zet die beide partijen vooralsnog geen windeieren heeft gelegd. “We kenden Felipe natuurlijk al van 2020”, vertelt Dorsman. “We hadden toen een heel leuk jaar met hem. Nog los van de resultaten hadden we heel prettig met elkaar samengewerkt. We kenden elkaar dus al van haver tot gort en dan ga je toch op een iets andere manier het seizoen in. Het maakt het allemaal net even iets makkelijker.”

“We hadden van tevoren dus wel een aardig idee wat we aan hem zouden hebben, maar dan begint het seizoen en kom je erachter dat hij als coureur toch weer is gegroeid”, vervolgt Dorsman. “In 2020 was hij een coureur met één jaar Formule 3-ervaring. De sprong naar de Formule 2 was best wel groot voor hem. Het was geen makkelijk jaar voor hem, maar hij wist wel voor verrassingen te zorgen. Inmiddels heeft hij twee volle seizoenen ervaring in dit kampioenschap en die ervaring heeft hem duidelijk alleen maar goed gedaan. Daar doen wij nu ons voordeel mee.”

Of Drugovich op dit moment ook de beste coureur in de Formule 2 is, vindt Dorsman lastig te zeggen. “Omdat het in F2 toch vaak een combinatie van rijder en team is. Het veld zit bovendien heel dicht op elkaar. Om dit kampioenschap te winnen is het echter belangrijk dat je heel constant bent, en dat is Felipe dit jaar. Hij rijdt slim en finisht normaal gesproken elke race in de punten. Daarnaast is het zaak om races te winnen, want vooral met de nieuwe puntentelling van dit jaar tikken overwinningen in de feature races flink aan.” Volgens Dorsman heeft Drugovich een goede balans gevonden als het gaat om het veiligstellen van punten en binnenhalen van overwinningen. “Hij weet op welke momenten hij een inhaalactie moet doen en wanneer hij moeten wachten omdat het op dat moment slimmer is om even niet zijn ballen op het blok te leggen en een kamikaze-actie uit te voeren. Die balans voelt Felipe heel goed aan. Hij is agressief op de juiste momenten. En als de zege er niet in zit, moet je gewoon slim zijn en pakken wat je pakken kan.”

Behalve de coureur heeft ook het team zich vorig jaar verder ontwikkeld. “Het komt nu allemaal een beetje samen”, antwoordt Dorsman op de vraag wat nu de voornaamste ingrediënten zijn voor de tot op heden succesvol verlopen F2-campagne in 2022. “Er is geen magisch toverstafje. Het is zo gegroeid. We zijn hier niet ineens allemaal heel andere dingen aan het doen of zo. We doen gewoon de job die we anders ook deden. Ik denk alleen wel dat we als team over de gehele linie constanter zijn geworden. Van 2019 naar 2020 hadden we op engineeringsniveau een aardige transitie doorgemaakt. We hadden een redelijk nieuwe groep engineers die net bij elkaar kwam en die groep heeft zich in de tussentijd natuurlijk ook verder ontwikkeld. Iedereen heeft nu meer ervaring en is beter op elkaar ingespeeld. Dat is iets wat de resultaten ook ten goede komt.”

Drugovich de volgende Braziliaan in F1?

Sinds het vertrek van Felipe Massa uit de Formule 1 eind 2017 heeft Brazilië geen coureur meer gehad die voltijd aan de koningsklasse deelneemt. Eind 2020 viel Pietro Fittipaldi de laatste twee races in voor de geblesseerde Romain Grosjean, waarna het vooralsnog bij die twee invalbeurten is gebleven. Brazilië lijkt de hoop nu te hebben gevestigd op Drugovich, nu hij op kop gaat in het F2-klassement. Op de vraag of Drugovich het in zich heeft om de Formule 1 te halen, laat Dorsman weten: "Dat is altijd een moeilijke vraag. Maar waar ik me steeds over verbaas, is dat je zoveel grote Braziliaanse sponsoren hebt in de sport, maar er daarvan nog niet één achter Felipe is gaan staan. Tegen hen zou ik willen zeggen: word wakker, kijk wat Felipe aan het doen is en ga hem steunen. Wie weet is de Formule 1 dan mogelijk voor hem, want geen enkele rijder, ook Felipe niet, kan het alleen. Hij heeft steun daarvoor nodig, niet alleen van een team maar ook van het bedrijfsleven."

“Ik zie heel veel Braziliaanse coureurs die grote Braziliaanse bedrijven achter zich hebben staan, merken die ook in het verleden in de Formule 1 actief zijn geweest“, gaat de teambaas van MP Motorsport verder. “En dat gun ik die rijders van harte hoor, maar ondertussen heb ik wel zoiets van: wanneer worden die bedrijven nou eens wakker, hebben ze door dat er nog een Braziliaan meedoet en gaan ze kijken of ze Felipe een serieuze kans in de Formule 1 kunnen geven. In een stoeltje in de Formule 1 krijgen blijft een samenspel van factoren, maar als het Braziliaanse bedrijfsleven massaal achter Felipe gaat staan, zou dat zijn leven een stuk eenvoudiger maken.”

Dat Drugovich nog niet verbonden is aan een grote onderneming, maakt het nog eens extra interessant om hem nu te gaan sponsoren, meent Dorsman. “Dat zou iets positiefs kunnen zijn. Dat hij nog niet door een groot bedrijf is opgepikt, maakt hem een white label-rijder. Er zit nog geen stickertje op hem geplakt, waardoor mensen hem met een bepaald merk associëren. Je kan dus nog alle kanten met hem op.” Ondertussen ziet MP Motorsport de populariteit van Drugovich toenemen. De media-aanvragen voor de F2-klassementsleider stromen binnen. “En in Barcelona, waar hij beide races won, kreeg hij er op Instagram in één weekend tijd zo'n dertigduizend volgers bij en hadden wij als team een stortvloed aan reacties op al onze sociale media-kanalen. Dan merk je dat het toch heel erg leeft in Brazilië. Dat is toch wel grappig en leuk om te zien.”

Voor de reputatie van MP Motorsport zou goed zijn als het team een coureur in de Formule 1 weet af te leveren. “Zeker, maar los daarvan zou ik het Felipe ook van harte gunnen. Het zou prachtig zijn om hem door te zien groeien, gezien de historie die we met hem hebben. Maar goed, dat geldt ook voor andere rijders die in het verleden bij ons gereden hebben en verder zijn gekomen in de autosport. Of ze uiteindelijk nu in de GT’s rijden of Le Mans belanden, het is altijd mooi om een coureur door te zien groeien naar een punt dat diegene van racen zijn werk kan maken.”