MP Motorsport heeft line-up voor FIA Formule 2-seizoen 2022 rond

De 21-jarige Felipe Drugovich kwam in 2020 in zijn debuutjaar in de Formule 2 ook al uit voor het Nederlandse MP Motorsport. De combinatie bleek succesvol met drie zeges, vier podiumplaatsen en een pole-position. Afgelopen jaar kwam de Braziliaan uit voor Russian Time en stond viermaal op het podium, met de achtste plaats in de eindrangschikking als resultaat. Voor 2022 keert hij terug op het oude nest in Westmaas.

“Ik ben heel blij dat ik in mijn derde F2-seizoen opnieuw voor MP mag uitkomen”, zegt Drugovich. ”Ik heb prachtige herinneringen aan mijn debuutjaar met MP in 2020. Dat begon meteen met een overwinning in mijn allereerste F2-weekend en ook daarna haalden we nog eens twee overwinningen binnen. Het team en ik staan te popelen om in 2022 die vorm opnieuw aan de dag te leggen – en dan graag nog met een schepje erbovenop!”

Teammanager Sander Dorsman voegt toe: “Het is geweldig nieuws dat Felipe terugkeert op het oude nest, we verwelkomen hem van harte terug bij MP. In 2020 zijn we heel goed op elkaar ingespeeld geraakt. Door de extra ervaring die Felipe nu heeft opgedaan, ben ik ervan overtuigd dat we het succes van toen kunnen herhalen of zelfs verbeteren. Ik ben ook blij dat onze bezetting al zo gauw in het winterseizoen vaststaat. Met zowel Drugo als Clem zo vroeg aan boord kunnen we ons helemaal richten op het volgende seizoen en ons daar terdege op voorbereiden.”