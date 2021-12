MP Motorsport-coureur Drugovich snelste op tweede F1-testdag Abu Dhabi

Het Formule 2-circus test deze week drie dagen in Abu Dhabi. Op de eerste dag ging de snelste tijd naar Jehan Daruvala met een 1.35.435. Op dag 2 noteerde Felipe Drugovich in de wagen van het Nederlandse MP Motorsport een 1.35.614 als snelste dagtijd. De Braziliaan, eerder deze maand bevestigd voor 2022, is bezig aan een goede test want op dag 1 eindigde hij al als tweede.

In de ochtendsessie was Drugovich de snelste man, ruim vier tienden sneller dan Jack Doohan en Daruvala. Theo Pourchaire en Red Bull-protegé Liam Lawson maakten de top vijf vol. In de middag noteerde Williams F1-tester Logan Sargeant de snelste tijd met een 1.36.155. Hij bleef daarmee Daruvala en Marcus Armstrong voor. Dennis Hauger en Doohan volgden op korte afstand.

Van Amersfoort Racing maakt deze test haar debuut in de FIA Formule 2. In de ochtend was de ervaren Jake Hughes met de zevende tijd de snelste man in dienst van de Nederlandse renstal. In de middag noteerde hij de achtste tijd.