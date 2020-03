Schumacher sloeg in F4-periode advies over bandenmanagement af

Als laatste kampioen van het Europees Formule 3-kampioenschap promoveerde Mick Schumacher in 2019 naar de Formule 2. Op papier kende de Duitser geen geweldig debuutseizoen bij Prema: hij won de sprintrace in Hongarije, maar technische problemen stonden een goede klassering in het kampioenschap in de weg. Met 53 punten werd Schumacher twaalfde in het klassement. Afgelopen weekend had hij in Bahrein moeten beginnen aan zijn tweede seizoen in de Formule 2, maar de uitbraak van het coronavirus stak daar een stokje voor. Zodra het seizoen wel van start gaat, neemt hij de geleerde lessen over de banden mee.

“Je begint de banden beter te begrijpen – wat inhoudt dat je zo lang mogelijk leven in de band probeert te houden”, antwoordde Schumacher tijdens een exclusief interview met Motorsport.com op de vraag waarom hij gedurende het seizoen minder agressief is gaan racen. “Baku is een circuit waar slijtage geen groot probleem is. Daardoor kan je vaker aanvallen en agressiever rijden, omdat je niet zo zorgvuldig met de banden om hoeft te gaan. Dat kan daarbij een thema zijn. Daarna hadden we veel circuits waar de slijtage hoger ligt. Dat houdt in dat je minder vecht en meer let op de banden. Aan het eind van de race zijn de verschillen groter en is het vaak makkelijker om iemand in te halen.”

Tijdens zijn tijd in de Formule 4 werd Schumacher al eens gewezen op het belang van het letten op de banden. Met dat advies deed de 21-jarige coureur toen nog niets, maar in de Formule 2 bleek hij er toch wat aan te hebben. “In de Formule 4 werd mij bijvoorbeeld verteld dat ik meer op mijn banden moest letten”, zei Schumacher. “In de Formule 4 kan je echter iedere ronde op 100 procent rijden – er gebeurt daar niets met de banden. Destijds was dat voor mij dus irrelevant. Nu zou het mij daarentegen helpen, want in de Formule 2 is de constructie van de band compleet anders.”

Interview door Christian Nimmervoll