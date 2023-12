Waar de meeste coureurs de formuleladder stapsgewijs volgen, slaat het jonge talent Kimi Antonelli na het behalen van de titel in het Formula Regional European Championship de Formule 3 over om direct door te gaan naar de Formule 2. Hij heeft getekend bij het succesvolle Italiaanse team van Prema, waardoor er direct hoge verwachtingen zijn. Antonelli is een tweevoudig Europees kartkampioen en won op weg naar zijn F2-zitje voor 2024 de Italiaanse Formule 4 en ADAC Formule 4. Dat hij de Formule 3 overslaat, is opvallend, maar volgens Mercedes is Antonelli al klaar voor de Formule 2.

Er is dus veel hype rondom de coureur uit Bologna, maar Mercedes F1-teambaas Toto Wolff maakt duidelijk dat het team niet te hoog zal stellen. "We namen Kimi in 2012 onder de vleugels en toen was hij al een geweldige jongen", zegt Wolff. "Je kon zijn karakter zien; hij was erg sterk. Hij liep mee in de garage en straalde veel zelfvertrouwen uit. In de karts was zijn staat van dienst enorm. Dan zet je hem in de juniorformules en wint hij elk seizoen in zijn rookiejaar. Maar we moeten voorzichtig zijn, want er heerst veel hype rondom Kimi. Het is een grote stap om hem in de Formule 2 te zetten, aangezien die auto's zwaarder en krachtiger zijn. Maar als we hem de tijd geven, en niet verwachten dat hij het hele veld oprolt, dan kan hij het geweldig gaan doen in deze sport."

Voor nu durft Wolff nog niet te zeggen hoe lang Antonelli in de Formule 2 zal rijden. "Dat hangt af van hoe het loopt", benadrukt de Oostenrijker. "Het zijn nieuwe auto's. Dat biedt een voordeel. Het draait er allemaal om hoe snel je ermee kunt zijn. Maar er zitten pittige concurrenten tussen die aan hun tweede seizoen beginnen. Fred [Vasseur, Ferrari-teambaas] heeft er een die zeer gewaardeerd wordt", doelt hij op Ollie Bearman. "Of het nou één seizoen of twee seizoenen duurt, hij moet laten zien dat hij klaar is voor een zitje in de Formule 1. Er zit dan nog een stap tussen. We moeten ons concentreren op de Formule 2, niks anders." Voorlopig is Antonelli goed begonnen: bij de Formule 2-test in Abu Dhabi noteerde hij de tweede tijd.