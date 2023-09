Mercedes neemt na FRECA-seizoen besluit over mogelijk F2-zitje Antonelli

FRECA is een van de opstapklassen richting de Formule 3, waar de coureurs zich dan moeten bewijzen voor een plaats in de Formule 2. Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli, die vooral bekendstaat als Kimi, gaat momenteel aan de leiding van FRECA met vier raceweekenden te gaan. De Prema-coureur is opgenomen in het Mercedes-opleidingsteam en daar volgen ze nauwlettend zijn prestaties in de juniorklasse. Mogelijk besluit Mercedes om hem direct naar de Formule 2 te sturen en dus de Formule 3-stap over te slaan met de 17-jarige belofte.

Deze stap wordt overwogen, al waarschuwt Mercedes-teambaas Toto Wolff wel voor de gevaren ervan, aangezien dat 'te veel hype' kan creëren rondom een coureur. "Ik denk dat we allemaal wel hopen dat Andrea een geweldige carrière tegemoet gaat", zegt Wolff. "Maar er komt altijd een risico bij kijken als je te veel hype creëert rondom een jonge coureur, dat hij geen rust krijgt om iets te doen. Hij zit in FRECA en domineerde de Formule 4 vorig jaar op solide manier. Hij heeft die kampioenschappen gewonnen, won in de karts en gaat aan de leiding in het kampioenschap bij FRECA. We zien wel hoe het in FRECA gaat, dan nemen we samen met Kimi en zijn vader een besluit over wat te doen. Wat doen we volgend jaar? Welke kant moeten we op? Maar ik ben blij dat er een Italiaan in de startblokken voor een geweldige carrière staat", aldus de Oostenrijker.

Antonelli is sinds 2018 Mercedes-junior en heeft de ADAC en Italiaanse F4-kampioenschappen in 2022 gewonnen. Hij schreef dertien van de twintig races in de Italiaanse F4 op zijn naam en maakte voor dit seizoen de overstap naar FRECA. Hij is al de kampioen van de Formula Regional Middle East en gaat in FRECA met zes punten voorsprong aan de leiding. Gezien zijn succes in de Formule 4 was de overstap naar FRECA toch opvallend omdat een stap naar de F3 logischer leek. Dat gebeurde ook met Oliver Bearman, die ook kampioen was in de ADAC en Italiaanse F4-kampioenschappen.

Prema-baas Rene Rosin legde eerder dit jaar in gesprek met Motorsport.com echter uit dat Antonelli nog te jong was. Hij zou dan namelijk met zestien jaar in de F3 stappen. "Hij zal niet binnen twee jaar klaar zijn voor de Formule 1, dus het is dan beter om het stap voor stap aan te pakken, eerst het echte werk te doen, de ladder afwerken, de kans krijgen om te testen. Zodra je in de Formule 3 en Formule 2 komt, kan je niet meer testen." FRECA biedt Antonelli dus een goede kans om meer meters te maken, meer te leren en zich beter voor te bereiden op de toekomst, aldus Rosin.