Andrea Kimi Antonelli boekte zaterdag, onder listige omstandigheden, zijn eerste overwinning in de FIA Formule 2 door de sprintrace op Silverstone te winnen. De coureur uit Bologna is bezig aan zijn eerste seizoen in de klasse; na vorig jaar de titel in het Formula Regional European Championship by Alpine te hebben veroverd, sloeg hij de Formule 3 over.

Normaal gesproken had zijn eerste seizoen in de Formule 2 als leerjaar beschouwd kunnen worden, maar daarvan is in praktijk geen sprake. Antonelli is één van de kandidaten bij Mercedes F1 om Lewis Hamilton, die na dit seizoen naar Ferrari verhuist, op te volgen. Daardoor staat hij ineens onder grote publieke belangstelling, wat hij zelf ook weet. “Ik kan zeggen dat ik niet altijd even goed met de druk omga”, erkent Antonelli. “Dit seizoen is er, om eerlijk te zijn, ontzettend veel druk.”

“Maar in deze race ben ik best goed met de druk omgegaan”, vervolgt Antonelli over de natte sprintrace op Silverstone. “Wel is er nog ruimte voor verbetering, aangezien ik nog steeds foutjes maak. Dit weekend in de kwalificatie, bijvoorbeeld. Ik maakte een foutje in mijn snelle ronde, waardoor ik best wat tijd verloor.” Antonelli kwalificeerde zich als tiende voor de hoofdrace van zondag. “Dus soms presteer ik zeker nog niet naar mijn mogelijkheden, maar ik probeer elke keer zo goed mogelijk met de druk om te gaan. Deze sprintrace was echt het hoogtepunt. Het was een grote opluchting, want dit haalt veel druk van mijn schouders.”

Antonelli werd lange tijd gezien als de belangrijkste kandidaat bij Mercedes F1 voor 2025, mocht het team er niet in slagen Max Verstappen weg te halen bij Red Bull. Teambaas Toto Wolff liet dit weekend echter weten dat hij de gesprekken met Carlos Sainz heeft heropend, omdat Antonelli moeite heeft in de Formule 2. Wolff deed zijn uitspraken vóór de zege van de Italiaan, die dus op de best mogelijke manier antwoordde. “Dit was zeker nodig”, aldus Antonelli. “De start van het seizoen was niet ideaal, maar we verbeteren ons veel in de loop van het jaar.”