Meer trainingstijd? Niet nodig, zeggen de Formule 2-coureurs

"Wat ze nu in de Formule 3 en Formule 2 doen, vind ik ook belachelijk. Je betaalt zoveel geld en dan rijd je maar 45 minuten training en daarna meteen de kwalificatie. Dat vind ik ook niet logisch", zei Max Verstappen in Melbourne als het over aanpassingen aan het format van een Formule 1-weekend gaat. De tweevoudig wereldkampioen is niet de enige die tijdens het raceweekend in Australië in is gegaan op de hoeveelheid trainingstijd die de coureurs in de juniorklassen krijgen. Ook Mercedes-rijder en GPDA-voorzitter George Russell ging daar op in. "In mijn ogen is het niet goed dat de Formule 1 drie keer zoveel trainingstijd krijgt als de Formule 2 en Formule 3. Zij zijn juist degenen die meer trainingstijd nodig hebben, omdat ze minder races rijden en minder testen."

Na een uitstapje naar drie races per weekend in 2021 is de Formule 2 sinds 2022 terug bij het weekendformat dat daarvoor ook al jaren werd gebruikt. Dat houdt in dat de coureurs één training van 45 minuten krijgen, voordat zij op vrijdagmiddag beginnen aan de kwalificatie. Op zaterdag staat de sprintrace gepland, waarna op zondag de hoofdrace volgt. Verstappen en Russell vinden dus - om uiteenlopende redenen - dat de coureurs in de laatste klasse onder F1 meer trainingstijd verdienen, maar zelf lijken de rijders in de klasse het daar niet mee eens te zijn.

"Het is niet makkelijk als je maar 45 minuten hebt om het circuit te leren kennen", erkent Théo Pourchaire dat het format uitdagingen met zich meebrengt. Toch vindt de Sauber F1-junior niet dat het er meer trainingstijd moet komen. "Op deze manier kunnen we de kwaliteiten van sommige coureurs vinden. Natuurlijk is er een groot verschil tussen F1 en F2. Zij hebben drie trainingen, wij slechts één van 45 minuten. Maar het is nu eenmaal zo en we moeten onszelf aanpassen. Het is zwaar, maar zoals gezegd kun je hierdoor de goede coureurs herkennen. Je moet jezelf snel aanpassen aan alle omstandigheden, dus het is niet makkelijk. Maar het is wel goed."

Pourchaires teamgenoot bij ART Grand Prix, Victor Martins, sluit zich aan bij de bevindingen van de Fransman. "Ik hou ervan, want ik push graag vanaf het begin. Ik ben best goed in de eerste ronden als je weinig ervaring hebt, het circuit niet kent maar toch meteen op de limiet moet zitten", zegt de Alpine-junior. "Het toont denk ik het talent van de coureurs aan, dus ik zou er niets aan veranderen. De juniorklassen zijn bedoeld om de beste coureurs ter wereld op te merken. Dus als we de Formule 1 willen halen, moeten we potentie en talent laten zien. Dus ik vind het goed."