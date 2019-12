Deletraz blijft ART-rookies voor op eerste dag F2-test

Deletraz, die voor Charouz Racing uitkomt, noteerde op het laatste moment een 1.50.543 waarmee hij een een-tweetje voor ART Grand Prix kon voorkomen. Armstrong eindigde op de tweede plaats voor teamgenoot en Renault-junior Christian Lundgaard. De Deense rijder, wiens plek voor 2020 nog niet bevestigd is, ging 24 duizendsten van een seconde sneller dan de tijd die Mick Schumacher noteerde in het eerste uur van de sessie.

Schumacher eindigde uiteindelijk op de vierde plaats en eindigde in de middagsessie ook op die plaats, hoewel hij zijn snelste tijd van de ochtend niet meer verbeterde. Nikita Mazepin komt tijdens de test voor Carlin uit, hij eindigde op de vijftiende plaats. De Rus reed zijn snelste tijd ook in de ochtendsessie nadat hij in de middag geen representatieve tijden reed. Datzelfde gold ook voor Guanyu Zhou, de Chinees eindigde op de zesde plaats.

DAMS-coureur Sean Gelael en HWA-rijder Artem Markelov eindigden nog binnen een seconde van Deletraz. Luca Ghiotto en Callum Ilott maakten de top-tien compleet. F2-nieuwkomers Pedro Piquet en Dan Ticktum eindigden daar weer kort achter.

De middagsessies werd in het laatste uur even onderbroken toen Mahaveer Raghunathan stilviel.

