Sargeant keert terug bij Carlin voor volledig Formule 2-seizoen

De afgelopen drie seizoenen bracht Logan Sargeant door in de Formule 3, waar hij achtereenvolgens voor Carlin, Prema en Charouz reed. Na zijn derde plek in de titelstrijd van 2020 leek hij al op weg naar de Formule 2, maar het financiële plaatje kwam niet rond en dus keerde hij terug in de F3. Een jaar later dan eigenlijk het plan was, krijgt de 20-jarige Amerikaan alsnog de kans in de Formule 2. Na een invalbeurt bij HWA Racelab in Saudi-Arabië mag hij zich in 2022 een heel seizoen bewijzen bij Carlin.

Het wordt voor Sargeant zijn derde dienstverband bij Carlin, in wiens kleuren hij in 2017 (Britse Formule 4) en 2019 (Formule 3) al uitkwam. “Dit wordt een ongelofelijke week voor mij! Het is ongelofelijk dat ik dinsdag voor het eerst de [Williams] FW43B kan uitproberen en daarna drie dagen in mijn nieuwe F2-auto kan testen”, vertelt Sargeant. “Ik kan niet wachten om me weer bij Carlin – dat zo sterk is geweest in de Formule 2 – te voegen en te gaan werken aan ons programma voor 2022.”

In oktober verbond Sargeant zich aan het opleidingsprogramma van het Formule 1-team van Williams en in die functie mag hij dinsdag voor het team testen tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi. Dat wordt zijn eerste kennismaking met een Formule 1-bolide. Dit jaar eindigde Sargeant op de zevende plek in het F3-kampioenschap. Hij bezorgde Charouz bovendien zijn eerste overwinning in de klasse. Het voorgaande seizoen wist de uit Fort Lauderdale afkomstige coureur namens Prema twee keer te winnen op weg naar de derde plek in het kampioenschap. Hij moest destijds alleen Oscar Piastri en Theo Pourchaire voor zich dulden.