In het nieuwe weekendformat van de Formule 2 worden er dit jaar niet twee, maar drie races in een weekend verreden. Op zaterdag staan er twee sprintraces op het programma, waarna op zondag nog een hoofdrace volgt voor de Formule 2-coureurs.

Jüri Vips had aanvankelijk de pole-position in handen voor de eerste race van het nieuwe Formule 2-seizoen, maar de auto van de Est kwam na de kwalificatie niet door de technische keuring, waardoor Vips kon fluiten naar de pole en Theo Pourchaire werd gepromoveerd naar de eerste startplek. De Fransman kende echter geen goede start van zijn allereerste F2-race: net als David Beckmann – met wie Pourchaire de eerste startrij deelde – kwam de ART-rijder maar moeilijk van zijn plek.

Vanaf de tweede startrij had Lawson een beduidend beter begin van zijn allereerste optreden in de Formule 2. De Nieuw-Zeelander pakte na een raketstart vanaf de derde plaats meteen de leiding. Beckmann sloot aan op de tweede plek, polesitter Pourchaire zakte terug naar P3.

Ticktum tikt Verschoor in de rondte

Richard Verschoor – eveneens een debutant in de Formule 2 – wist na de start stand te houden in de top tien, maar aan het begin van de tweede ronde ging het mis voor de coureur uit Benschop. De MP Motorsport-bolide van de Nederlander werd in de eerste bocht getorpedeerd door Dan Ticktum, die zich verslikte in de eerste bocht tijdens een inhaalpoging op Guanyu Zhou. Verschoor werd door de aanvaring in de rondte getikt en moest zijn auto parkeren in de pits. Ticktum kon zijn weg vervolgen, maar kreeg van de wedstrijdleiding wel een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek.

Kort na de spin van Verschoor werden ook Marcus Armstrong en Ralph Boschung het slachtoffer van de pechduivel: beide coureurs moesten hun auto’s met technische problemen langs de kant van de baan parkeren en zorgden daarmee voor een korte virtual safety car. Later in de race moest de wedstrijd nog een keer virtueel worden geneutraliseerd: deze keer was het de ART van polesitter Pourchaire die stil was gevallen, waarmee een mogelijke podiumfinish voor de Fransman in rook opging.

Duel tussen de Red Bull-junioren

Ondanks de diverse neutralisaties leek er vooraan geen vuiltje aan de lucht voor Lawson, die na zijn goede start een vrij eenzame race reed. Naarmate de eindstreep naderde zag de nummer twee van het F3-kampioenschap van vorig jaar de auto van Jehan Daruvala echter steeds groter worden in zijn spiegels. Daruvala – net als Lawson een lid van het Red Bull-talentenprogramma – had zich eerst knap een weg langs Beckmann geknokt, waarna de Indiër ook koers zette richting de eerste plek van Lawson. Een simpele inhaalactie voor de leiding met behulp van DRS leek in de maak, maar Lawson hield knap stand en verdedigde zijn eerste plek in de slotronden met verve.

Na 23 ronden werd de sterke Formule 2-debuutrace van Lawson beloond met de overwinning, wat de Nieuw-Zeelander meteen vijftien punten opleverde in het kampioenschap. Daruvala moest op net geen seconde achterstand genoegen nemen met de tweede plek, voor David Beckmann op plaats drie. Robert Shwartzman vocht samen met Formule 3-kampioen Oscar Piastri een fraai duel uit om de vierde plek. Het was uiteindelijk de Rus die het duel tussen de beide Prema-teamgenoten wist te winnen. Christian Lundgaard werd als zesde afgevlagd voor Guanyu Zhou. Dan Ticktum pakte ondanks zijn tijdstraf wel nog een puntje met de achtste plek.

Jüri Vips – de man die de race eigenlijk van pole-position had mogen starten – haalde zijn gram door de race als tiende te eindigen. Het levert de Est namelijk alsnog de pole-position op voor de tweede sprintrace zaterdagavond. Daarachter kwam Bent Viscaal als elfde over de eindstreep, maar de Nederlander werd na de race nog op de vingers getikt door de stewards. De Trident-coureur werd bestraft voor het inhalen onder een gele vlag, waardoor hij terugzakte naar de dertiende plek.

Uitslag Formule 2 Sprintrace 1