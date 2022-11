Ondanks dat de titelstrijd in de Formule 2 al lang beslist is - Felipe Drugovich pakte het kampioenschap in september op Monza - is er dit weekend nog genoeg om voor te vechten. Logan Sargeant moet genoeg punten binnenhalen om zijn Formule 1-superlicentie veilig te stellen. Ook wil MP Motorsport het kampioenschap bij de teams nog winnen. Bij de sprintrace mocht Richard Verschoor starten op pole-position. Hij werd in de kwalificatie op vrijdag tiende, en voor de sprintrace wordt de top-tien omgedraaid. Liam Lawson startte naast de Nederlander op de eerste startrij.

Bij de start van de race ging het meteen mis voor Jehan Daruvala en Enzo Fittipaldi. Daruvala raakte in de tweede bocht zijn wagen kwijt en nam Fittipaldi met zich mee. De heren klapten hard de muur in. Het was meteen code rood, omdat de baanafzetting kapot was en de wagens vast in de bandenstapels stonden. De race lag meer dan een halfuur stil. Beide coureurs konden wel ongeschonden uit hun Dallara-wagens stappen.

Goede herstart Verschoor

Daarna was er een rollende herstart. Verschoor voerde die perfect uit en schoot weg bij Lawson. Hij hield de Nieuw-Zeelander een flink aantal ronden achter zich. Ayumu Iwasa, die de hoofdrace morgen vanaf pole start en vandaag als tiende moest beginnen, kende een lastige sprintrace en verloor snel plaatsen. Ook Verschoor kon zijn positie niet vasthouden. Lawson was sneller en ging halverwege de race aan de Nederlander voorbij. Het geluk voor Verschoor was dat Amaury Cordeel zijn banden ook niet goed onder controle hield. Kampioen Felipe Drugovich, die in het begin relatief onzichtbaar was, vocht zich naar het podium.

Na een zeer spannend gevecht in de slotfase waarin zes wagens betrokken waren, pakte Dennis Hauger de vierde plek. De Noor was al even aan Cordeel voorbij, maar moest de plek teruggeven omdat hij van de baan ging. Uiteindelijk pakte hij hem in de laatste ronde alsnog. Cordeel werd vijfde, voor Sargeant. De Amerikaan pakte vier belangrijke punten en kan morgen zijn superlicentie definitief bemachtigen. De laatste punten van de korte zaterdagse F2-race gingen naar Jack Doohan en Roy Nissany.

Uitslag Formule 2 Abu Dhabi - Race 1