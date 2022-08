Lawson wint F2-sprintrace op Spa, Verschoor vijfde

Door het systeem met de reversed grid mocht Ralph Boschung de sprintrace vanaf pole-position vertrekken. Jehan Daruvala had zich naast de Zwitserse routinier als tweede mogen oplijnen, maar kon vanwege een technisch probleem niet van start gaan. Daardoor bleef de tweede positie op de grid leeg.

Theo Pourchaire en Richard Verschoor deelden de tweede startrij, Liam Lawson en David Beckmann stonden daarachter op rij drie. Jack Doohan, Logan Sargeant, Enzo Fittipaldi en klassementsleider Felipe Drugovich - de snelste man in de kwalificatie op vrijdag en dus de polesitter voor de hoofdrace op zondag - completeerden de top-tien.

Boschung had na het doven van de rode lichten een goede start en verzilverde zijn pole-position, terwijl hij Lawson achter zich zag aansluiten op P2. Lawson, vrijdag nog in actie voor AlphaTauri in de eerste F1-training op Spa, had vanaf P5 een uitstekende start en ging zelfs over het gras een aantal concurrenten voorbij.

Verschoor kwam na de eerste ronde als derde door. De 21-jarige Nederlander ging samen met Doohan en Pourchaire driedik over Kemmel Straight en kwam daarbij als winnaar uit de strijd, voor Doohan (P4) en Pourchaire (P5). Drugovich had ondertussen een raketstart vanaf P10 en rukte binnen een paar bochten op naar de zesde plek.

Lang kon Boschung niet genieten van zijn koppositie. In de tweede van in totaal achttien ronden ging Lawson hem buitenom voorbij op Kemmel Straight, nog zonder DRS. Vier ronden later deed Doohan hetzelfde bij Verschoor in het gevecht om P3, al was DRS toen al wel vrijgegeven.

Met Lawson, Boschung, Doohan, Verschoor, Pourchaire en Drugovich als top-zes bleef het vervolgens rustig, maar in de elfde ronde bracht een crash van Sargeant wat leven in de brouwerij. De Amerikaan vloog in de bandenstapels bij Pouhon en zorgde daarmee voor een safety car-situatie. Dat was voor onder meer Drugovich en Dennis Hauger aanleiding om een pitstop - wat niet verplicht is in de sprintrace - voor zachte banden te maken.

In de vijftiende ronde werd het veld weer losgelaten, waarbij de volgorde in de top-vijf onveranderd bleef: Lawson behield de leiding, voor Boschung, Doohan, Verschoor en Pourchaire. Drugovich wachtte ondertussen vanaf P11 een inhaalrace op zijn nieuwe banden. Daar slaagde hij in. De coureur van MP Motorsport werkte zich snel naar voren en finishte uiteindelijk als vierde. Daarvoor nam hij Verschoor in de laatste ronde te pakken. Onze landgenoot verdedigde zich goed op Kemmel Straight, maar moest een paar bochten later alsnog capituleren.

Vooraan trok Lawson de winst over de streep, terwijl Doohan in de slotronde P2 afpakte van Boschung door hem buitenom in Les Combes te verschalken. Achter Lawson, Doohan, Boschung en Drugovich eindigde Verschoor als vijfde. Pourchaire, Marcus Armstrong en Beckmann pakten de laatste punten.

De Formule 2-hoofdrace op Spa-Francorchamps begint zondag om 10.20 uur.

De uitslag van de Formule 2-sprintrace op Spa-Francorchamps: