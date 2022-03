Lawson topt rommelige F2-testdag in Bahrein, Verschoor tiende

Carlin-coureur Liam Lawson reed 1.41.623 en was daarmee drie tienden sneller dan Ralph Boschung en Theo Pourchaire. De twee reden een identieke tijd: 1.42.096. F2-debutant Logan Sargeant, de ploeggenoot van Lawson, eindigde op de vierde plaats. Hij eindigde voor Jack Doohan, de Virtousi-coureur die de vijfde tijd noteerde.

Richard Verschoor eindigde donderdag op de tiende plaats. Hij klokte in de tweede sessie een 1.42.297. De coureur uit Benschop was aan het begin van de dag tweede in de ochtendsessie.

De test op het Bahrain International Circuit werd donderdag maar liefst vijf keer stilgelegd, drie keer in de ochtend en twee keer in de middag. Alle rode vlaggen werden veroorzaakt door wagens die stilvielen op het circuit. Amaury Cordeel, dit seizoen coureur bij Van Amersfoort Racing, was een van de coureurs die stilviel.