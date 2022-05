Lawson snelt naar F2-pole in Monaco, problemen bij Verschoor

De Formule 2-coureurs worden tijdens de kwalificatie op Monaco vanwege de krappe baan altijd in twee groepen verdeeld, dit om eventuele chaos te voorkomen. Allereerst was het de beurt aan groep A. Amaury Cordeel noteerde voor Van Amersfoort een 1.23.693 en daarmee de voorlopig snelste tijd, maar het merendeel van de eerste groep ging er pas na acht minuten echt voor zitten. MP Motorsport-rijder Felipe Drugovich nam een flinke hap van die tijd af door naar een 1.21.795 te gaan. Achter de Braziliaan was het stuivertje wisselen, waar de posities snel veranderden. De enige die sneller wist gaan dan de snelste tijd was de Braziliaan zelf.

In zijn allerlaatste poging noteerde Drugovich een paarse tweede sectortijd en leek op weg naar een nieuwe verbetering, tot hij bij het uitkomen van de laatste bocht de muur raakte en meteen moest afhaken. Overigens was Drugovich bij lange na niet de enige die de vangrail raakte. Liam Lawson dook tijdens de gele vlaggen wel onder de tijd van Drugovich met een 1.21.229 en ook Ayumu Iwasa deed dat. Hij klokte een tijd die 0.059 seconde trager was. Even was het de vraag of zij de tijden zouden kwijtraken, maar de wedstrijdleiding kwam niet met een dergelijke melding.

Na zestien minuten kwalificeren was het de beurt aan groep B, die wellicht voordeel hadden van het rubber dat door de eerste tien F2-coureurs al was neergelegd. Logan Sargeant kwam met zijn 1.22.230 het dichtst in de buurt van de tijd van Lawson. Juri Vips sloot aan op P2. Uiteindelijk dook Roy Nissany onder de snelste tijd van groep B met een 1.22.178, voordat Jehan Daruvala een snellere tijd klokte ondanks een touché met de muur. Vooraan veranderden de tijden snel, want niet lang daarna was het Enzo Fittipaldi met een 1.21.719 als snelste tijd. Vips dook daar toch weer een tiende onder. Theo Pourchaire liet zien dat het nog een stukje sneller kon en klokte de rapste tijd, net voordat Van Amersfoort-coureur Jake Hughes er bij het zwembad hard afschoot. De daaropvolgende rode vlag betekende ook meteen het einde van de sessie. Richard Verschoor speelde door een nog onbekend probleem geen rol van betekenis en was meer dan acht seconden trager.

De tijd van Carlin-coureur Lawson in de eerste groep bleek uiteindelijk de snelste te zijn en dus start hij de F2-hoofdrace van pole-position, gevolgd door Pourchaire en Iwasa. Hughes start de F2-sprintrace zaterdag als eerste, met achter zich Marcus Armstrong en Daruvala.