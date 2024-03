Maini stunt met F2-pole in Bahrein, Verschoor in achterhoede

Het is een drukke bedoening op het Bahreinse asfalt dit weekend. Naast de Formule 1 en de Formule 3 rijden ook de Formule 2-coureurs hun eerste raceweekend. Donderdagmiddag lokale tijd maakten de rijders in die laatste categorie zich op voor hun eerste echte krachtmeting, namelijk de kwalificatie. Tegen alle verwachtingen in was Kush Maini daarin het snelste, terwijl het Nederlandse ijzer in het vuur Richard Verschoor een teleurstellende zeventiende plek veroverde.

Het werd met het groene licht aan direct druk op het circuit. Zoals wel vaker werden de banden de eerste paar rondjes flink opgewarmd, zodat het eventjes duurde voordat er representatieve tijden op de borden stonden. Jak Crawford kwam daar niet in het spel voor, want hij spinde in bocht een bij de eerste aanzet. Maini was daarentegen goed onderweg, hij noteerde na de eerste vliegende rondes de snelste tijd. De Indiër hield Dennis Hauger achter zich, Verschoor positioneerde zich als tiende.

Van Amersfoort-coureur Enzo Fittipaldi was als een van de eersten op de baan en liet een strak tempo zien. In de eerste run stond hij derde, nog voor Zane Maloney. Laatstgenoemde coureur werd na de wintertests tot de favorieten gerekend, want daar reed hij indrukwekkende rondetijden. Zak O'Sullivan kwam tot een vijfde tijd. De topfavorieten Victor Martins en Oliver Bearman stelden teleur, zij kwamen in hun eerste run niet verder dan de elfde en tweeëntwintigste tijd.

Verrassend genoeg besloot het Campos-duo Isack Hadjar en Pepe Martí te gokken op een late komst op de baan. Toen het hele veld al nieuw rubber ophaalde, begonnen zij pas aan de vliegende rondes. Het bleek een uitmuntende gok, want na hun rondes stond Hadjar op één en Martí op twee.

Tweede run

Nadat Hadjar en Martí de pits opzochten, was het tijd voor de tweede runs. Ditmaal reed Campos wel mee in het veld in de zoektocht naar snellere rondes, al reden ze helemaal achteraan de sliert aan auto's. Trident-rijder Roman Stanek reed niet in de vaart der volkeren mee en wachtte lang af.

Het werd een tombola aan snelle tijden, waarin de gaten bijzonder klein waren. De ene na de andere coureur stond kortstondig bovenaan, maar Maini liet een ijzersterke indruk achter. De Invicta-coureur was maar liefst twee tienden sneller dan teamgenoot en debutant Gabriel Bortoleto. Verschoor tuimelde in de tijdenlijsten naar een teleurstellende zeventiende plaats.

Het was echter nog niet klaar, want er waren nog wat coureurs die nog een tweede snelle ronde uit de snel slijtende softs probeerden te persen. De Pirelli's konden echter het moordende tempo niet volhouden, waardoor snelle rondetijden er niet in zaten. Alpine-junior Maini behaalde zo zijn eerste F2-pole uit zijn carrière.

Achter het Invicta-duo staat Hadjar, die ondanks een verbetering in de tweede run zijn pole niet vast wist te houden. Maloney werd vierde, voor Hauger en debutant Ritomo Miyata. Zak O'Sullivan hield het goed bij en werd zevende, voor Fittipaldi. Martins staat als negende op de grid, maar daarachter is een grote verrassing. De onervaren en onbekende Taylor Bernard verraste met een tiende tijd. En passant pikte de Brit daarmee ook de pole voor de sprintrace van vrijdag mee. De klap voor Prema is hard, want Andrea Kimi Antonelli en Bearman zijn teleurstellend als achttiende en negentiende gefinisht.

Uitslag Formule 2-kwalificatie Bahrein 2024

Volgt spoedig