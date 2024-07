Antonelli boekt fraaie F2-zege op Hungaroring, Verschoor derde

Andrea Kimi Antonelli en Richard Verschoor reden de FIA F2-hoofdrace op de Hungaroring op een alternatieve bandenstrategie, met een langere eerste stint op harde banden en een tweede stint op softs. Daarbij werden ze geholpen door een gunstig getimede safety car na een crash van Amaury Cordeel in de 22ste ronde. Wel moet gezegd worden dat er ook in de openingsfase een neutralisatie was, die juist de rijders die op softs waren gestart goed uitkwam. Vroege leider Victor Martins viel in de laatste categorie en finishte tussen Antonelli en Verschoor als tweede.

Titelkandidaten in de problemen

Al ruim voor de start was er drama voor Isack Hadjar. De leider in het klassement had zich als derde gekwalificeerd, maar werd veroordeeld tot een start vanuit de pitstraat. Zijn team Campos stuurde hem dusdanig laat naar buiten, dat het licht aan het einde van de pitstraat al op rood stond. Daardoor kon Hadjar niet meer naar de grid rijden en wachtte hem een inhaalrace vanuit de pitstraat.

Het was voor Paul Aron, de nummer twee in de tussenstand, een uitgelezen kans om de koppositie te heroveren. De Est startte vanaf pole-position, maar maakte er zelf ook een rommeltje van. Na het doven van de rode startlichten kwam Aron slecht van zijn positie, waardoor hij bij het aanremmen voor de eerste bocht al was teruggevallen tot P3. Dat aanremmen deed Aron ook nog eens te laat, waardoor hij zich verremde en buiten de baan belandde. Daardoor zakte hij terug tot P7.

Martins, die zich als vijfde had gekwalificeerd, was de grote winnaar van de start. De Fransman had een raketstart en pakte de koppositie, gevolgd door Enzo Fittipaldi, Gabriel Bortoleto, Zane Maloney, Antonelli en Dennis Hauger. Achter Aron op P7 completeerden Oliver Bearman, Zak O’Sullivan en Franco Colapinto de top-tien. Verschoor kwam na de openingsronde door op P11, één positie lager dan hij was gestart. De Nederlander won zaterdag de sprintrace, maar werd later gediskwalificeerd omdat zijn wagen niet door de technische keuring kwam.

Aron slaagde er niet in zich te herpakken na zijn dramatische start, al probeerde hij het zeker wel. De Hitech-coureur deed in de zevende van in totaal 37 ronden een aanval bij Hauger voor P6. Aron probeerde het aan de binnenkant van bocht 2, alleen verkeek hij zich op Maloney die pal voor het gevecht reed. Hij tikte de rijder van Barbados van achteren licht aan, maar het contact was voldoende om beide rijders uit te schakelen en de safety car in stelling te brengen. “Ik heb mijn race verpest”, zei Aron schuldbewust via de radio.

Gunstige timing van safety cars

Het pit window was in de zevende ronde al open en dus grepen de coureurs die op zachte banden waren gestart de neutralisatie meteen aan om hun verplichte pitstop te maken. Dat gold onder meer voor Martins, Fittipaldi en Bortoleto. Antonelli, Verschoor en Kush Maini waren daarentegen op hards gestart en reden dus door. Laatstgenoemd trio vormde de top-drie toen het veld weer werd losgelaten in de elfde ronde.

Antonelli, Verschoor en Maini hadden nog een safety car-fase nodig om echt profijt te hebben van hun bandenkeuze. En die neutralisatie kwam er ook. In de 22ste ronde verloor Cordeel de controle over zijn Hitech bij het uitkomen van bocht 4, waarna hij met een harde klap in de baanafzetting belandde. Met name de achterkant van de wagen van de Belg was zwaar beschadigd.

De crash leidde tot een nieuwe safety car-fase, omdat er veel brokstukken op de baan lagen en de auto van Cordeel geborgen moest worden. Antonelli, Verschoor en Maini kwamen meteen binnen om hun harde banden in te ruilen voor softs. Daardoor kreeg Martins de leiding terug, voor Bortoleto, Fittipaldi en Hauger. Antonelli lag op P5 bij de herstart in de 27ste ronde en kon in de resterende ronden aanvallen op softs. Dat gold ook voor Verschoor en Maini op respectievelijk P10 en P13.

Opmars Antonelli en Verschoor

Bij het aanremmen voor de eerste bocht nam Antonelli gelijk Hauger te grazen voor P4. Twee bochten later schoof de Mercedes-junior op naar de podiumposities, door Fittipaldi in te rekenen voor P3. Bij het ingaan van de 28ste ronde moest ook Bortoleto eraan geloven: Antonelli ging de Braziliaan voorbij in bocht 1. Ook leider Martins lukte het niet om uit de greep van de hongerige Italiaan te blijven: in de 29ste ronde ging Antonelli de Alpine-junior met DRS buitenom voorbij in de run naar bocht 1.

Daarna reed Antonelli onbedreigd naar de winst. Het is zijn tweede overwinning in de FIA Formule 2, na twee weken geleden al de sprintrace op Silverstone te hebben gewonnen. Hij won op de Hungaroring met 12,5 seconde voorsprong op Martins, die op zijn oude harde banden nog wel tweede werd.

Ook Verschoor sloeg in de slotfase toe op softs. De Nederlander pakte P3, door Bortoleto in de laatste ronde - toen de klok al op nul stond, het werd een getimede race - met DRS buitenom te passeren in bocht 1. Daarmee nam Verschoor enige revanche voor zijn diskwalificatie op zaterdag, al wilde hij daar direct na afloop zelf niets van weten. “Dit ga ik niet vieren”, reageerde hij via de radio. Bortoleto werd vierde, voor Fittipaldi en Hauger. Maini reed op zijn nieuwe softs naar P7, de laatste punten waren voor Ritomo Miyata, Taylor Barnard en Rafael Villagómez. Hadjar werd uiteindelijk achttiende.

De uitslag van de FIA F2-hoofdrace op de Hungaroring: