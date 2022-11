Kalenders Formule 2 en Formule 3 voor 2023 gepresenteerd

Het Formule 2-seizoen bestaat volgend seizoen net als dit jaar uit veertien raceweekenden terwijl de Formule 3 uitbreidt van negen naar tien raceweekenden. Beide klassen gaan voor het eerst naar Melbourne, terwijl de Formule 3 naar Monaco gaat en in totaal op drie verschillende continenten gaat racen. Dat is een unicum in de geschiedenis van het kampioenschap. Alle F3-weekenden worden parallel aan de Formule 2-weekenden gereden.

Het format blijft hetzelfde. Op zaterdag wordt een sprintrace verreden met een omgekeerde startopstelling terwijl de hoofdrace op zondag voorafgaand aan de Formule 1-race gereden wordt. Beide kampioenschappen racen in 2023 in Sakhir, Melbourne, Imola, Monaco, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Budapest, Spa en Monza. Dat laatste circuit is voor de Formule 3 de afsluiter van het seizoen. De Formule 2 komt ook nog in actie in Jeddah, Baku, Zandvoort en Abu Dhabi.

Bruno Michel, de directeur van het Formule 2-kampioenschap, zegt: “De Formule 2-kalender van 2023 kent veertien wedstrijden, hetzelfde aantal als het huidige seizoen. In 2022 hebben we meer actie dan ooit gezien met een totaal van 28 races, we willen dat zo houden voor het volgende seizoen. Het goede is dat er veel circuits zijn waar de Formule 2 welkom is, maar we proberen het altijd zo gunstig mogelijk in te delen. We hebben besloten om de kalender in 2023 op veertien weekenden te houden en we zullen de teams helpen zodat het budget op een acceptabel niveau blijft.”

Kalender Formule 2 en Formule 3 in 2023

Datum Locatie Formule 2 Formule 3 3-5 maart Sakhir Ja Ja 17-19 maart Jeddah Ja Nee 31 maart-2 april Melbourne Ja Ja 28-30 april Baku Ja Nee 19-21 mei Imola Ja Ja 25-28 mei Monaco Ja Ja 2-4 juni Barcelona Ja Ja 30 juni-2 juli Spielberg Ja Ja 7-9 juli Silverstone Ja Ja 21-23 juli Budapest Ja Ja 28-30 juli Spa-Francorchamps Ja Ja 25-27 augustus Zandvoort Ja Nee 1-3 september Monza Ja Ja 24-26 november Abu Dhabi Ja Nee