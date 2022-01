Met twee teams is de inbreng van Red Bull in de Formule 1 fors te noemen. De energiedrankengigant heeft Red Bull Racing als hoofdmacht en met het huidige AlphaTauri ook een team waarin jonge talenten de kans krijgen. De aanvoer richting deze teams komt vanuit het Red Bull Junior Team, dat onder leiding staat van topadviseur Helmut Marko. Sinds de oprichting van het opleidingsprogramma in 2001 hebben er (buiten de huidige talenten gerekend) 79 coureurs onderdeel van uitgemaakt, van wie er vijftien zijn die de Formule 1 gehaald hebben bij Toro Rosso/AlphaTauri en Red Bull Racing. Op dit moment zitten er negen talenten in het Red Bull Junior Team.

Het opleidingsprogramma is dus succesvol te noemen, maar er is ook een groot aantal rijders dat de Formule 1 nooit gehaald heeft. Zij werden vaak zonder pardon terzijde geschoven door Marko en de zijnen en zelfs in de F1 waren de Red Bull-mannen niet veilig. Een treffend voorbeeld daarvan was de stoelendans bij Red Bull in 2019, toen Pierre Gasly halverwege het seizoen werd teruggezet naar Toro Rosso. Alex Albon bewandelde de omgekeerde weg, maar moest eind 2020 plaatsmaken voor Sergio Perez en werd hierna reservecoureur.

Diverse coureurs hebben wel eens kritiek gehad op het strenge handelen van Marko, maar Formule 2-coureur Jüri Vips vindt dat juist niet meer dan logisch. “Het is bij hem veel eenvoudiger dan men denkt. Hij zet je onder druk, maar hij is heel aardig en heel ongecompliceerd als je goed presteert. Presteer, dan is alles in orde”, vertelt Vips over Marko en het opleidingsprogramma van Red Bull, waar hij sinds 2018 onderdeel van is. “Dat is het punt met het Red Bull Junior Team: als je niet goed presteert, dan laten ze je mogelijk vallen. Maar als je het goed doet, dan bereik je de F1. Ze gooien er soms mensen uit, dat klopt. Maar waarom zou je coureurs willen behouden en blijven betalen als ze de F1 niet waard zijn? Ze willen alleen het beste talent en dan is dit de juiste aanpak, denk ik. Ze behouden de besten en geven hen een kans.”

Voor Vips was de kans die Red Bull hem bood van groot belang voor zijn carrière. “Zonder Red Bull had ik niet door kunnen racen. Zij hebben mij deze kans gegeven.” Ook in 2022 maakt Vips weer deel uit van het Red Bull Junior Team. De Est begint in maart aan zijn tweede volledige seizoen in de Formule 2, waarin hij opnieuw uitkomt voor Hitech Grand Prix. Zijn nieuwe teamgenoot bij de Britse renstal is Marcus Armstrong, die het na vijf jaar juist zonder de steun van de Ferrari Driver Academy moet doen.