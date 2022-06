Vips pakt pole voor F2-hoofdrace in Baku, Verschoor zesde

Een foutje ligt op een stratencircuit altijd op de loer en dat is op het Baku City Circuit niet anders. Ayumu Iwasa kwam daar in de slotfase van de Formule 2-kwalificatie in Azerbeidzjan op een pijnlijke manier achter. De Japanner was de snelste coureur van de eerste run in de kwalificatie, maar het ging helemaal fout toen hij met nog zes minuten te gaan aanzette voor zijn tweede poging. De DAMS-coureur sneed bocht 3 met te veel snelheid aan, waardoor hij bij het uitkomen van de bocht een stevige tik tegen de betonnen muur maakte. De rechter achterwielophanging van Iwasa's bolide gaf de geest, waardoor zijn kwalificatie vroegtijdig eindigde en hij een rode vlag veroorzaakte. Uiteindelijk zou hij terugvallen tot de dertiende plek aan het einde van de kwalificatie.

Na de code rood werd het tempo door de meeste coureurs nog een flink opgevoerd in de jacht op een zo goed mogelijke startpositie voor de hoofdrace op zondag. Richard Verschoor was de eerste rijder die onder de tijd van Iwasa wist te duiken, maar daarna werd hij al snel door Dennis Hauger van de eerste stek verdreven. Ook de Prema-coureur wist die positie niet vast te houden, want met sterke tijden in de eerste en tweede sector wist Jüri Vips de eerste plek over te nemen. De Estse coureur kon daarna nog een poging doen, maar die kon hij afbreken toen bleek dat zijn concurrenten er niet aan konden komen. Zijn 1.53.762 was dus voldoende om pole-position te pakken voor de hoofdrace op zondag.

Red Bull-junior Liam Lawson nestelde zich nog tussen Vips en Hauger op de tweede positie, terwijl de Noor dus genoegen moest nemen met P3. Marcus Armstrong klokte de vierde tijd, gevolgd door kampioenschapsleider Felipe Drugovich en Verschoor. Logan Sargeant was ondanks een tikje tegen de TecPro-barriers zevende, terwijl Jehan Daruvala, Frederik Vesti en Jake Hughes de top-tien completeren. Doordat de top-tien wordt omgedraaid voor de startopstelling van de zaterdagse F2-sprintrace, mag Hughes die race vanaf de eerste plek aanvangen. Verschoor begint de sprintrace vanaf de vijfde stek.

De sprintrace van de Formule 2 in Baku begint zaterdag om 11.30 uur.

Uitslag Formule 2 Baku - Kwalificatie