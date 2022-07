Juri Vips maakte afgelopen week racistische opmerkingen tijdens een Twitch-stream. De F2-coureur speelde samen met een paar anderen het spel Call of Duty toen Vips het 'n-woord' gebruikte. Social media ontplofte en de opmerking werd sterk veroordeeld. Red Bull Racing schorste hem als test- en reservecoureur en beloofde een onderzoek in te stellen. Afgelopen dinsdag maakte het team bekend Vips per direct op straat te zetten en benadrukte dat het team elke vorm van racisme afkeurt.

Hiermee leek ook zijn Formule 2-seizoen voorbij, maar niets blijkt minder waar. Vips blijft verbonden aan Hitech en maakt het jaar in de opstapklasse bij het team af. De 21-jarige coureur staat momenteel zevende in het kampioenschap met drie podiumplaatsen en twee pole-positions. Teambaas Oliver Oakes meldt in een verklaring dat er goed gesproken is over het eventueel behouden van Vips, maar dat hij vindt dat de rijder een tweede kans moet krijgen. "Ik heb besloten dat Juri zijn zitje bij Hitech voor de rest van het F2-seizoen behoudt. Het is een beslissing waar we serieus over gediscussieerd hebben. Hem toestaan het seizoen bij Hitech af te maken is een kans voor hem om door middel van zijn daden te laten zien met welk doel hij hier is", aldus Oakes. "Ik heb duidelijk gemaakt dat ik de gebruikte taal onaanvaardbaar vind, maar ik kies ervoor hem een kans te geven ervan te herstellen."

De Formule 2 reageert verbaasd op het aanhouden van Vips en meldt dat het een beslissing is die de organisatie van opstapklasse niet zou hebben genomen als het de leiding over het team had gehad. "Naar aanleiding van het recente incident met Juri Vips, wil F2 nogmaals benadrukken dat het gebruik van racistische of discriminerende taal in geen enkele omgeving getolereerd kan worden", zo staat te lezen in een statement van de Formule 2. "De beslissing van Hitech Grand Prix is verrassend en niet een die wij zouden nemen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten om ervoor te zorgen dat dergelijk gedrag op de juiste manier wordt aangepakt."