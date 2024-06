Juan Manuel Correa finishte op de derde plaats in de race over 26 ronden, maar kreeg na afloop net als enkele andere coureurs een tijdstraf vanwege het overschrijden van de track limits op de Spaanse piste. Coureurs die buiten de lijntjes hadden gekleurd, kregen bij vier overtredingen vijf strafseconden aan hun broek en nog eens vijf seconden voor een vijfde overtreding. Tijdens de race had de wedstrijdleiding al de handen vol aan het in kaart brengen en uitdelen van tijdstraffen, en dus werd een deel van de overtredingen pas na afloop beoordeeld en bestraft.

Correa kwam oorspronkelijk als vierde over de finish, maar profiteerde net als Kush Maini (Invicta) van een paar in-race straffen voor Ritomo Miyata (Rodin), die achter racewinnaar Victor Martins als tweede was gefinisht. In de uiteindelijke volgorde viel Correa door een straf van vijf seconden terug naar P8 en schoof kampioenschapsleider Paul Aron (Hitech) van de vierde plaats door naar het podium.

Ook Andrea Kimi Antonelli (Prema) moest na afloop vijf plaatsen inleveren, waardoor hij van P10 naar P15 zakte. De hardste klap was er voor Franco Colapinto (MP Motorsport), die aanvankelijk achter Antonelli elfde was geworden, maar met een straf van tien seconden (voor vijf overtredingen) zeven plaatsen terugviel naar P18.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing. Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Dennis Hauger (MP Motorsport) en Roman Stanek (Trident) kregen ook tien seconden aan de broek, waardoor Hauger drie plaatsen verloor en uitkwam op P12. Stanek ondervond geen gevolgen van de extra tijd omdat hij als laatste was geëindigd.

Zane Maloney kreeg de meeste straftijd, namelijk vijftien seconden voor zes overtredingen, maar de Rodin-coureur had al twee keer vijf seconden genomen tijdens de race en dat betekende dat hem nog vijf seconden extra tijd restte. Daarmee zakte hij naar P20.

Bocht 13 is boosdoener

Het was de exit van bocht 13 die de coureurs de meeste problemen bezorgde. Vanaf dat punt gaat het veld het lange rechte stuk op, met DRS een van de weinige inhaalmogelijkheden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Om zo dicht mogelijk achter hun voorliggers te komen, namen de coureurs juist in die bocht flinke risico's.