Correa openhartig over blessureleed na verschrikkelijke Spa-crash

Het verhaal dat Correa inreed op de eerder gecrashte en op de baan teruggeschoten Hubert is bekend. Het lot van de betreurde Fransman vanzelfsprekend ook. Veel minder bekend is echter dat Correa al voor de daadwerkelijke impact een passagier van zijn eigen auto was. Naar eigen zeggen kwamen er brokstukken onder zijn Dallara, waardoor hij Hubert onmogelijk kon ontwijken. "Toen ik door Eau Rouge ging, reed ik al over de brokstukken van Guiliano Alesi's auto heen. De voorwielen kwamen van de grond, waardoor ik rechtdoor schoot en jammer genoeg vol de auto van Hubert raakte."

De impact van die klap zou triest genoeg dodelijk blijken voor Hubert, al zijn de fysieke gevolgen voor Correa ook nauwelijks te onderschatten. "De impact was ongeveer 70G. Toen ik de doktoren vertelde dat ik niet buiten bewustzijn was geraakt, geloofden ze me niet", vertelde Correa in gesprek met het Argentijnse Mundo Sport Radio. "Maar voor de crash had ik mijn spieren alvast aangespannen en mezelf er helemaal naar gehouden. Dat heeft me zeker geholpen."

Desalniettemin waren de verwondingen nog altijd aanzienlijk te noemen, vooral aan zijn rechterbeen. "Eigenlijk hebben de doktoren mijn hele rechterbeen opnieuw opgebouwd. De verwondingen aan mijn linkerbeen waren minder ernstig, daarvoor was één operatie genoeg. Jammer genoeg wordt mijn rechterbeen waarschijnlijk nooit helemaal meer zoals voorheen. Maar ik zal er alles aan doen om op een dag weer gas te kunnen geven", vervolgt hij openhartig. "Ik heb zes centimeter van mijn scheenbeen verloren. Dat moet er met een special apparaat weer aangroeien, daardoor zie je ook allemaal van die metalen onderdelen op mijn social media voorbijkomen. Het bot groeit ongeveer met één millimeter per dag."

Ook mentaal kwam de klap en alles wat daarop volgde hard aan. "Het kostte mij een paar weken om alles te accepteren. Maar mijn houding is vooral pragmatisch: we kunnen niet veranderen wat er is gebeurd, dus ik moet er maar het beste van maken." En dat 'beste' betekent voor Correa dat hij op een dag wil terugkeren in de autosport. Op de weg daarnaartoe haalt hij motivatie vooral uit talloze steunbetuigingen van fans, maar opvallend genoeg ook uit Hubert. "Anthoine was een goede vriend van mij, dus ik vind zijn dood erg triest. Daardoor voel ik nu dat ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor hem moet terugkeren."

Daarnaast heeft Correa nog een derde bron van inspiratie: Billy Monger. De jonge Brit verloor beide benen bij een crash, maar gaf niet op en is inmiddels terug als professioneel coureur. Een groot voorbeeld voor Correa. "Ik heb Billy ontmoet en dat heeft mij mentaal zeker geholpen in het herstel. Ik ben erg gemotiveerd geraakt door zijn houding. Hij is een jongen met erg veel energie en dat heeft mij zeker gesterkt in de afgelopen twee maanden."

