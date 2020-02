Correa: "De FIA was er niet genoeg voor me na het ongeluk"

Correa klapte tijdens de F2-race op Spa met volle snelheid tegen de zijkant van Anthoine Huberts wagen. De Arden-coureur raakte de muur na Eau Rouge en werd weer de baan op geslingerd, waardoor Correa hem niet meer op tijd kon ontwijken. Hubert overleed diezelfde dag nog aan zijn verwondingen, Correa lag in kritieke toestand in een coma.

In een interview met televisiestation n-tv zegt Correa, die nog steeds aan het revalideren is, dat de FIA na het ongeluk niet genoeg heeft gedaan voor hem. "Iedereen ging de dagen na het ongeluk naar Monza, terwijl ik in het ziekenhuis bleef en bijna doodging op de vierde dag. Er was niemand van de FIA, niemand die over me waakte." Nadat ernstig letsel aan zijn rechterbeen werd geconstateerd evenals een blessure aan zijn ruggenwervel, liep de Ecuadoraans-Amerikaanse coureur een acuut ademhalingsprobleem op. De G-krachten waar zijn lichaam mee te maken had gekregen leken hem alsnog fataal te worden.

Wonder boven wonder kwam hij erbovenop, maar dat was niet dankzij de FIA, zo meende de 20-jarige. De artsen van de internationale federatie hadden geen advies gegeven over de gevolgen van een dergelijke crash en juist dat had het ziekenhuis kunnen helpen. "De doktoren in het ziekenhuis in België wisten niet wat het precies was, want ze hadden nog nooit iemand gezien die zo'n grote impact had overleefd", vertelde hij. In hoeverre het been van Correa weer herstelt is niet te zeggen, maar de kans is groot dat het niet voor de volle honderd procent gaat zijn. Toch houdt Correa de hoop dat hij ooit weer zal racen. "Zelfs al kost het me twee jaar om terug te komen, ik ga het doen. Ik twijfel daar niet aan."