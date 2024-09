Om 12.15 uur Nederlandse tijd was het de beurt om aan de Formule 2-sprintrace op het Baku City Circuit te beginnen, maar de start werd nog even uitgesteld om vijf minuten later dan echt van start te gaan Richard Verschoor pakte op vrijdag nog de pole, maar gezien de reversed grid-regels startte de coureur uit Benschop vanaf de tiende plek. Kersverse teamgenoot Christian Mansell - hij vervangt de ontslagen Roman Stanek - mocht in zijn eerste F2-race vanaf pole beginnen. Niels Koolen kwalificeerde als laatste en startte daarom achteraan.

Mansell startte uitstekend en hield de leiding vast. Daarachter was Jak Crawford wel de pineut op P2. Een andere debutant Gabriele Mini - hij vervangt dit weekend Oliver Bearman - en ook Joshua Dürksen sloegen in de openingsfase toe en snelden langs de Amerikaan. Verschoor kende geen wereldstart en verloor wat terrein. De Nederlander kwam in de openingsronde als twaalfde door. Koolen kon niets betekenen bij de start, hij verloor snel aansluiting bij de rest van het veld.

In de vijfde ronde moest Mansell het eerste tikje van zijn race incasseren. De Trident-coureur zag Mini voorbij komen. Mini is vice-kampioen in de Formule 3 geworden en liet zien het tempo in F2 goed op te pakken. Vlak daarna moest Mansell ook Dürksen voorbij laten en ook Verschoor verloor een paar plekken. Dennis Hauger, Ritomo Miyata en kampioenschapsleider Isack Hadjar verschalkten de Nederlandse rijder. In ronde 9 ging het helemaal door zijn vingers en zakte hij naar P19. Een rondje later gokte hij erop dat er een safety car zou komen en schroefde een vers setje supersofts onder.

Safety car speelt belangrijke rol

Met nog acht rondes te gaan kwam er weer een nieuwe leider. Deze keer was het Dürksen die de snelheid goed te pakken had en Mini passeerde. Dürksen trok heel snel een groot gat, want een ronde later lag de Paraguayaan al bijna vier seconden voor op Mini. Die voorsprong werd echter snel tenietgedaan, want Miyata crashte met de Rodin en veroorzaakte zo een safety car. De Japanner kon veilig uitstappen, maar het was wel einde verhaal voor hem. Miyata ging net wat te enthousiast de bocht in in een poging om Oliver Goethe te pakken, maar hij miste zijn rempunt en knalde in de muur.

Met nog vier ronden te gaan werd het veld weer losgelaten. Dürksen mocht het tempo bepalen en dat is in Baku belangrijker dan elders. De lange run-up naar de eerste bocht zorgt ervoor dat de slipstream op het lange rechte stuk bij start-finish enorm krachtig is. Dürksen deed dat echter uitstekend. Mini moest wel terrein prijsgeven en zag Crawford voorbijsteken. Verder achterin het veld was het dringen geblazen, met heel veel wisselingen van positie. Amaury Cordeel werd daar het grootste slachtoffer van. De Belg werd achterstevoren getikt door Oliver Goethe en zakte helemaal weg.

Bortoleto kwam in de eerste ronde na de herstart nog goed weg, want na een tik van Mansell had zijn race er zomaar op kunnen zitten. De Braziliaan raakte de muur, maar wonderbaarlijk genoeg kon hij zijn weg vervolgen.

Dürksen trok na het vertrek van de safety car weer direct een gat en liet daarmee zien dat hij enorm sterk was. De AIX-coureur won zo als eerste Paraguayaan een F2-race. Crawford knokte zich knap naar P2, waarachter Mini op twee honderdsten het laatste podiumplaatsje voor de neus van Martins weghaalde. Gabriel Bortoleto deed uitstekende zaken voor het kampioenschap met P5, zesde werd Paul Aron en zevende was Andrea Kimi Antonelli. Mansell verzilverde zijn pole niet en pakte op P8 het laatste puntje mee. Verschoor zag zijn gok voor een stop niet uitbetaald worden en werd zeventiende, Koolen kwam als twintigste over de streep.

Uitslag Formule 2-sprintrace Baku