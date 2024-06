Crawford wint F2-hoofdrace in Barcelona, Verschoor valt uit

Jak Crawford startte de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya vanaf P2, naast polesitter Paul Aron. Na het doven van de rode startlichten behield Aron de koppositie voor Crawford, Franco Colapinto en Gabriel Bortoleto. Daarmee bleef de volgorde in de top-vier ongewijzigd. Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli had zich als vijfde gekwalificeerd, maar bleef staan voor de formatieronde en moest daardoor uit de pitstraat starten.

Vooraan kwamen de coureurs zonder problemen door de eerste bocht, maar dat gold niet voor iedereen in het middenveld. Daar maakten Dennis Hauger en Victor Martins contact met elkaar. Voor beide rijders eindigde de wedstrijd al na één bocht in de grindbak, tevens brachten zij de safety car in stelling. Bij de herstart in de vierde van in totaal 37 ronden verdedigde Aron met succes de leiding, gevolgd door Crawford, Colapinto en Bortoleto. Richard Verschoor had zich intussen van de negentiende startpositie opgewerkt tot P14.

Crawford was aan het einde van de achtste ronde de eerste van de top-vier die zijn verplichte pitstop maakte (van zachte banden naar harde). Bortoleto kwam in de tiende ronde binnen, Aron en Colapinto deden dat een ronde daarna. De bandenwissel bij Aron verliep niet perfect en dat kwam hem duur te staan. De Est reed nog wel voor Crawford de baan op, maar laatstgenoemde had een betere temperatuur in de banden en ging Aron al snel voorbij voor de virtuele P1.

Bij het uitkomen van de laatste bocht in de vijftiende ronde werd het nog erger voor Aron: de Hitech-coureur ging wijd. Daardoor werd hij ook gepasseerd door Bortoleto, Colapinto en Zak O’Sullivan, waardoor hij terugviel tot de virtuele vijfde positie.

Meerdere coureurs, onder wie Verschoor, opteerden voor de alternatieve strategie met een start op harde banden en een laatste stint op softs. Joshua Duerksen was één van hen, maar had er geen profijt van: in de zeventiende ronde viel zijn auto stil in leidende positie, wat leidde tot een virtual safety car. Die was er een paar ronden eerder ook al, toen wegens het stilvallen van Taylor Barnard.

Nadat het veld in de twintigste ronde weer was losgelaten, ging Aron O’Sullivan meteen binnendoor voorbij in bocht 1 voor virtueel P4. Een ronde later rekende Colapinto Bortoleto in voor virtueel P2, in de 26ste ronde deed Aron hetzelfde voor virtueel P3.

Verschoor had geen plezier van de alternatieve strategie en viel twee ronden voor het einde, toen hij al buiten de punten lag, uit in de pitstraat. Juan Manuel Correa had op verse softs meer reden tot lachen in de slotronden. Hij kwam na zijn bandenwissel als achtste weer naar buiten, maar werkte zich snel naar voren en eindigde op het podium.

Vooraan had Crawford een comfortabele voorsprong op Colapinto en die gaf hij niet meer uit handen: de Amerikaan won met 1,4 seconde voorsprong op de Argentijn. Correa bekroonde zijn late opmars op 5,8 seconde van de winnaar met de derde plaats. Polesitter Aron eindigde als vierde, voor Isack Hadjar op P5.

Kush Maini werd zesde, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De Indiër botste in de laatste ronde met zijn Invicta-teamgenoot Bortoleto in het gevecht om P6. Bortoleto zat aan de binnenkant van bocht 1, maar had onderstuur en raakte zijn collega. Op zijn beurt vond de Braziliaan dat hij te weinig ruimte kreeg van Maini. Achter Maini finishte Bortoleto nog wel als zevende, de laatste punten waren voor Zane Maloney, Amaury Cordeel en Pepe Martí.

In het klassement gaat Aron nog steeds aan kop. Hij heeft honderd punten, negen stuks meer dan nummer twee Hadjar.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace in Barcelona: