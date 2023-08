Het was vanaf het begin van de sessie direct een gevecht om goede positionering voor het aanzetten van een snelle ronde. Met name Jack Doohan en Victor Martins zaten elkaar enorm dwars. Beide heren raakten elkaar bijna bij het inrijden van de Arie Luyendyk-bocht en op het rechte stuk werd eerstgenoemde bijna de muur ingedrukt door zijn collega. Zowel Martins als Doohan konden hun weg vervolgen, maar vanuit de cockpits werd het ongenoegen duidelijk geuit. Ook moeten beide Alpine-juniors zich na de sessie melden bij de stewards, straffen zijn zeker niet uitgesloten.

Na de eerste snelle rondes was het Jak Crawford die bovenaan de ranglijsten prijkte, maar het hele veld zat heel dicht bij elkaar. Zo was de tijd van Dennis Hauger nagenoeg gelijk aan die van zijn Amerikaanse concurrent, slechts 0,022 seconde scheidde de Noor van zijn concurrent. De top-achttien zat binnen een seconde van elkaar. Richard Verschoor zat ook in die seconde, maar moest voor de tweede aanzet nog wel een stap zetten. De 22-jarige Nederlander noteerde voor het thuispubliek een dertiende tijd.

Nog voordat er voor de tweede keer aangezet kon worden vond er een opmerkelijk incident plaats. Terwijl Crawford door de pits reed om zijn eigen tijd aan te gaan vallen, reed Clement Novalak de pits uit en raakte de Hitech van de Brit. Het team van Trident moet na de pits nog sessie zich bij de stewards voor melden.

Incidenten met Daruvala en Correa

Terwijl iedereen net bezig was aan de tweede snelle ronde, was het Jehan Daruvala die de rode vlag veroorzaakte. De Indiër ging achterstevoren bij het uitkomen van de Hugenholtz-bocht en baalde zichtbaar. Mede hierdoor weet de MP Motorsport-coureur dat het een lastig weekend gaat worden, want zowel de sprint- als de hoofdrace zal van achteraan gereden moeten worden. Ook de andere coureurs werden door de rode vlag voor een opgave gesteld, want in de Formule 2 wordt er geen gebruik meer gemaakt van de bandenwarmers. Hierdoor is het belangrijk om de banden goed op te warmen op de baan en is het zeker zo dat er twee rondjes opwarmtijd nodig is. Aangezien er nog zeven minuten op de klok stonden was er genoeg tijd, maar het werd wel krap.

Deze kans werd door een crash van Juan Manuel Correa om zeep geholpen. De Amerikaan was razendsnel onderweg, maar ook hij raakte de macht over het stuur kwijt en schoof in het grind. Na een lange onderbreking kregen de rijders nog een dikke drie minuten de tijd om nog een gooi te doen naar de pole. Ook die werd voor dat er een tijd genoteerd kon worden gestopt, want Novalak ging te wijd bij het uitkomen van de Hugenholtz en raakte hard de vangrail. Door de rode vlaggen werd met name Hauger erg gepiepeld. De Noor leek naar de snelste tijd te gaan, maar bij de eerste poging werd vlak voor dat hij de finish over kon de rode vlag gezwaaid.

Zoals gezegd, Jak Crawford start van pole voor de hoofdrace op zondag, voor Dennis Hauger. Frederik Vesti completeert de top-drie. Zane Maloney werd vierde, Jack Doohan noteerde een vijfde tijd. De zesde plek is voor Oliver Bearman, voor de gecrashte Juan Manuel Correa. Victor Martins werd achtste, voor landgenoot Isack Hadjar. Met de tiende plek mag kampioenschapsleider Théo Pourchaire zaterdag de sprintrace vanaf de voorste startplek beginnen. Voor Richard Verschoor was het een teleurstellende kwalificatie, hij kwam niet verder dan een dertiende tijd.

De volledige uitslag van de Formule 2-kwalificatie in Nederland