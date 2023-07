Doohan wint ook Formule 2-hoofdrace op Spa, Verschoor zesde

Het grootste drama vond al vóór de start plaats: klassementsleider Frederik Vesti crashte in de ronde vanuit de pitstraat naar de startopstelling op Kemmel Straight en liep daarbij dusdanig veel schade op dat hij niet van start kon gaan. Hetzelfde overkwam Victor Martins, maar hij raakte de muur minder hard dan Vesti en kon wel deelnemen aan de race.

Door de crash van Vesti had polesitter Oliver Bearman de eerste startrij voor zichzelf. Martins mocht ondanks zijn schrikmoment op weg naar de grid plaatsnemen op P3, voor Zane Maloney, Theo Pourchaire, Dennis Hauger, Ralph Boschung en Enzo Fittipaldi. Richard Verschoor vertrok als negende, naast nummer tien Jehan Daruvala. De Nederlander finishte zaterdag in de sprintrace als tweede, maar werd naderhand gediskwalificeerd omdat hij in de formatieronde en bij de start met een illegale throttle map zou hebben gereden.

Na de regen van eerder dit weekend was het droog in de hoofdrace en dus gingen de coureurs van start op slicks. Bearman behield na het doven van de rode lichten de leiding, terwijl Pourchaire een uitstekende start had en vanaf P5 oprukte naar P2. Martins kwam juist slecht weg en viel terug naar P5, achter Maloney en Fittipaldi. Verschoor had een goede openingsronde en steeg naar P6.

Boschung viel op zijn beurt stil bij het uitkomen van La Source, maar iedereen kon hem ontwijken. Even later - nog steeds in de openingsronde - ging het in Les Combes wel mis tussen Hauger en Ayumu Iwasa. De Japanner tikte de Noor aan, wat voor beide Red Bull-junioren tot een DNF leidde. Iwasa haalde nog wel de pitstraat, maar gaf daar op met schade aan de ophanging. Voor Hauger leek het meteen klaar, maar hij werd door de marshals weer onderweg geholpen. Dat is echter niet toegestaan en dus kreeg hij later in de race de zwarte vlag.

De botsing tussen Hauger en Iwasa leidde tot een safety car-fase. Bij de herstart in de vierde ronde bleven Bearman en Pourchaire op respectievelijk P1 en P2, daarachter werd Maloney ingehaald door Fittipaldi en Martins. Dat gebeurde na licht contact tussen Carlin-teamgenoten Maloney en Fittipaldi in Les Combes.

Bearman kwam onder druk te staan van Pourchaire, maar hij wist de Fransman later weer uit de DRS-zone te rijden. Bij de pitstops sloeg Pourchaire alsnog zijn slag. Beide coureurs kwamen in ronde 14 van de 25 binnen om nieuwe banden te halen. Daarbij waren de monteurs van Pourchaire iets sneller dan die van Bearman, wat eerstgenoemde de (virtuele) koppositie opleverde. Bearman sloot aan op (virtueel) P2, voor Martins, Maloney, Fittipaldi en Verschoor.

In de zestiende ronde werd de safety car voor de tweede keer in stelling gebracht, ditmaal na een botsing tussen Jak Crawford en Juan Manuel Correa in Les Combes. Jack Doohan, als elfde gestart, lag op dat moment op P1 en greep de neutralisatie aan om zijn verplichte pitstop te maken. Dit pakte uitstekend uit voor de Australiër, aangezien de concurrentie niet op volle snelheid kon rijden.

Het lukte Doohan niet de koppositie te behouden - die ging naar Pourchaire - maar hij kwam wel als tweede voor Bearman weer naar buiten. Na de herstart was het echter een kwestie van tijd voordat Doohan alsnog de koppositie zou grijpen, aangezien hij de betere banden had dan Pourchaire. Het gebeurde in ronde 23, waarna Doohan onbedreigd naar de winst - zijn tweede op rij in een hoofdrace - reed.

Achter Doohan en Pourchaire finishte Martins als derde, maar hij kreeg een tijdstraf van vijf seconden wegens te hard rijden in de pitstraat. Dat bracht de derde plek bij Bearman, die in de 22ste ronde nog was ingehaald door Martins bij een fel gevecht richting Les Combes, maar ook hij mocht geen bokaal ophalen. Bearman kreeg eveneens vijf seconden straf, hij wegens het veroorzaken van een botsing.

Daardoor was Fittipaldi de lachende derde, nadat hij Maloney in de laatste ronde voorbij was gegaan. Martins viel door zijn straf terug naar P5, voor Verschoor op de zesde plek. Bearman werd als zevende geklasseerd, de laatste punten gingen naar Kush Maini, Roman Stanek en Boschung.

In het klassement is Pourchaire met 168 punten de nieuwe leider, Vesti staat nu tweede met 156 punten.