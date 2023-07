Doohan domineert F2-hoofdrace in Hongarije, Verschoor tiende

Jack Doohan had zich vrijdag van de pole-position verzekerd voor de hoofdrace van het FIA Formule 2-weekend op de Hungaroring en zag Victor Martins naast zich op de eerste startrij. Na het doven van de rode lichten sneed Doohan agressief naar rechts om Martins te blokkeren en die aanpak had succes. De Virtuosi-rijder behield de leiding en zag in zijn spiegels Frederik Vesti buitenom bij Martins naar P2 gaan. Martins sloot aan op P3, gevolgd door Theo Pourchaire, Isack Hadjar, Ayumu Iwasa, sprintracewinnaar Dennis Hauger, Enzo Fittipaldi. Oliver Bearman en Juan Manuel Correa completeerden de top-tien, Richard Verschoor won bij de start een plek en kwam na de eerste ronde door op P11.

Doohan, Vesti, Martins, Pourchaire en Hadjar waren allemaal van start gegaan op softs, Iwasa was op P6 de eerste coureur in het veld op mediums. In theorie zou Iwasa dus een langere eerste stint kunnen rijden dan de top-vijf, maar opvallend genoeg kwam de Red Bull-junior eerder binnen dan de top-drie. De softs bleven namelijk langer goed dan verwacht.

Iwasa maakt in ronde 19 van de 37 zijn pitstop (van mediums naar softs), Vesti (P2), Martins (P3) en Doohan (P1) deden dit pas in respectievelijk ronde 22, 23 en 24 (allen van softs naar mediums). Doohan had op dat moment al een ruime voorsprong op de concurrentie en daar kwam na de bandenwissels geen verandering meer in. De Australiër boekte een dominante zege, door 9,1 seconde eerder dan nummer twee Vesti over de streep te komen.

Vesti stond in de slotfase onder druk van Martins, maar de Deen hield stand en liep in de laatste ronden zelfs nog iets uit op zijn Franse achtervolger. Iwasa reed zich met zijn alternatieve strategie naar P4, door Hadjar en Pourchaire na de pitstops in te rekenen. De twee Fransmannen werden respectievelijk vijfde en zesde. Martins en Pourchaire hadden na de pitstops een fel gevecht om P3, waarbij laatstgenoemde even van de baan ging en daarbij gelijk veel marbles oppikte. Dat kostte hem een plek aan Hadjar. De laatste punten gingen naar Hauger, Fittipaldi, Correa en Verschoor. De Nederlander had geen vlekkeloze pitstop, maar pakte desondanks toch een punt.

In het klassement vergrootte koploper Vesti zijn voorsprong. Hij heeft nu 153 punten, elf stuks meer dan nummer twee Pourchaire. Verschoor staat zevende met 76 punten.

De Formule 2 racet volgende week verder in België.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace in Hongarije: