Klassementsleider Felipe Drugovich was vrijdag de snelste in de kwalificatie en mocht zich dus als eerste oplijnen voor de hoofdrace op Spa-Francorchamps. De Braziliaanse coureur van MP Motorsport had op de voorste startrij gezelschap van zijn landgenoot Enzo Fittipaldi. Logan Sargeant en Jack Doohan deelden de tweede startrij, David Beckmann vormde met winnaar van de sprintrace Liam Lawson de derde startrij. Richard Verschoor kwalificeerde zich als zevende, met Theo Pourchaire naast zich op rij vier. Jehan Daruvala en Ralph Boschung completeerden de top-tien.

In de top-tien van de startopstelling koos vrijwel iedereen voor een kortere eerste stint op de zachte band. Verschoor en Pourchaire vormden hierop een uitzondering, door op de medium band te starten. Zij wilden dus een langere eerste stint rijden. Voor Pourchaire zou het echter niet zover komen. De titelkandidaat viel al in de derde van in totaal 25 ronden stil op Kemmel Straight. Hij wist de pitstraat nog wel te halen, maar moest daar de strijd staken.

Bij de start had Drugovich de leiding behouden, maar nummers twee en drie Fittipaldi en Sargeant kwamen minder goed van hun plek. Daarvan profiteerden onder meer Doohan en Beckmann, die achter Drugovich aansloten op P2 en P3. Fittipaldi viel terug naar de vierde plaats, gevolgd door Lawson, Verschoor, Pourchaire, Sargeant, Dennis Hauger en Marcus Armstrong.

Daarna waren er mede door het uitvallen van Pourchaire wel wat positiewisselingen, maar de strijd om de winst werd beslist bij de pitstops. Doohan kwam aan het einde van de negende ronde binnen om zijn softs in te ruilen voor mediums, Drugovich deed dat een ronde later. De undercut pakte geweldig uit voor Doohan, want hij nam de (virtuele) leiding over van Drugovich.

Omdat Doohan in het verkeer - coureurs die een langere eerste stint reden op mediums - wat tijd verloor, kon Drugovich het gat dichtrijden. Nadat iedereen van nieuwe banden was voorzien en Doohan vrij baan had, liep hij echter weer weg bij Drugovich en stelde zo zijn derde overwinning van het seizoen veilig. Drugovich finishte op 1,9 seconde van de Australiër als tweede, Lawson maakte er met een derde plek een dubbelpodium van voor zichzelf dit weekend.

Verschoor was dus één van de rijders die op mediums was gestart en een late pitstop maakte. De 21-jarige Nederlander maakte vervolgens uitstekend gebruik van zijn nieuwe softs. Verschoor kwam als negende weer de baan op, maar rekende achtereenvolgens Armstrong, Hauger, Beckmann, Sargeant en Fittipaldi in. Daardoor eindigde hij als vierde, op 3,7 seconde van Lawson. Fittipaldi werd vijfde, voor Sargeant en Beckmann. Ayumu Iwasa, Jüri Vips en Clement Novalak pakten de laatste punten.

In het klassement vergrootte Drugovich zijn voorsprong op naaste belager Pourchaire tot 43 punten: 205 om 162. Sargeant staat derde met 127 punten, Doohan is met 121 punten de nummer vier. Verschoor bezet de dertiende plek met 65 punten.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace op Spa-Francorchamps: