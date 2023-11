In Abu Dhabi staat nog een titel op het spel, maar dan in de Formule 2. Théo Pourchaire, Sauber-junior, verdedigt hier een riante voorsprong van 25 punten ten opzichte van Frederik Vesti, die het opleidingsteam van Mercedes vertegenwoordigt. Ayumu Iwasa maakte ook nog kans, maar moest daarvoor wel de pole-position, en de bijbehorende twee punten, pakken om nog aanspraak te maken.

In wat een sessie vol problemen met verkeer werd, was het Victor Martins die met 1.36.351 de snelste rondetijd in handen had toen de laatste beschietingen begonnen, maar Iwasa was hard op weg naar de snelste tijd. Hij verbeterde ook naar 1.36.085, maar zag Zane Maloney naar de tweede tijd springen op minder dan een tiende van een seconde. Martins sloeg terug, maar kwam een minimale acht duizendsten van een seconde tekort. Vesti, die net als vele collega's al in de eerste vrije training van de F1 had gereden, kwam wat meer tekort en moest genoegen nemen met de achtste tijd terwijl Alpine-junior Jack Doohan naar de voorlopige pole ging: 1.35.703. Kush Maini verbeterde zich echter ook, waardoor hij naar P2 opklom en zo Iwasa naar de derde plaats verwees.

Zo moest de Japanse Red Bull-junior dus nog een keer aanzetten. In de eerste sector was hij wel de snelste, maar hij liet in de tweede en derde sector te veel liggen en kon zo een pole-position – en de F2-titel – definitief uit het hoofd zetten. Opvallend was dat de overgebleven titelkandidaten, Pourchaire en Vesti, een zeer matige kwalificatie kenden. Vesti was wel de betere van de twee met de negende tijd, Pourchaire moet zaterdag en zondag van de veertiende plaats komen. Voor Vesti is er dan dus goed nieuws voor de sprintrace, aangezien hij die dankzij de reversed grid van de tweede startpositie mag aanvangen, terwijl Pourchaire ook dan P14 op de startgrid inneemt.

Waar zij dus van ver moeten komen op zondag, zal Doohan op de eerste startplek beginnen. Hij was namelijk met 1.35.567 twee tienden sneller dan Martins, die op zijn beurt Maini en Maloney achter zich wist te houden. Iwasa start vanaf de vijfde plaats, maar speelt geen rol meer in de titelstrijd. Dennis Hauger, die wel bij MP Motorsport blijft voor 2024 maar dan niet als Red Bull-junior, start achter Iwasa en voor Richard Verschoor, die een week geleden nog de F2-bolide verruilde voor de F3-wagens voor de Grand Prix van Macau. Hij werd toen zesde. Enzo Fittipaldi noteerde de tiende tijd en zal zodoende van pole vertrekken in de sprintrace van zaterdag.

Uitslag kwalificatie F2 Abu Dhabi