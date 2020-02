De 24-jarige Aitken debuteerde in 2018 in de Formule 2 bij ART Grand Prix waarmee hij elfde werd in het eindklassement. Vorig seizoen maakte hij de overstap naar Campos Racing. Met die stal behaalde hij drie overwinningen en werd hij vijfde in de titelstrijd. Die opmars smaakt naar meer, aldus Aitken. ”Vorig seizoen werden we vijfde, maar we konden het hele seizoen meedoen om de overwinningen. We konden de strijd aangaan met de grotere teams. Dit jaar moeten we die lijn vasthouden door voor nog meer overwinningen en de titel te gaan.”

Naast zijn Formule 2-werkzaamheden is Aitken komend seizoen reserverijder bij het Williams Formule 1-team. Het team uit Grove gaf hem die rol nadat hij een dag eerder zijn vertrek had aangekondigd bij het juniorprogramma van Renault. Bij Campos krijgt Aitken dit jaar de Braziliaan Guilherme Samaia als teamgenoot.

De snelste man op het TT Circuit: Jack Aitken