Isack Hadjar leek de tweede overwinning te pakken uit zijn Formule 2-carrière met een dominante vertoning op Albert Park. Twee safety cars konden hem niet van de wijs brengen en aan de streep hield hij een voorsprong van zes seconden op de rest van het veld. Het is echter nog niet zeker dat Hadjar de zege mag behouden, want de stewards onderzoeken een incident met Pepe Martí en Gabriel Bortoleto bij de start. Hadjar kon daarbij doorrijden, de andere twee coureurs vielen direct uit.

Hadjar, die zich niet bewust was van de snel startende Marti rechts van hem, week uit over de baan en veroorzaakte contact tussen de Campos-coureur en de als tweede geplaatste Bortoleto, waarbij het tweetal hard in aanraking kwam met de muur. Voor Marti was dit zijn tweede opeenvolgende uitvalbeurt in de openingsronde na een aanrijding in de hoofdrace in Saudi-Arabië. Een paar uur na de finish van de race kwam het verdict van de stewards: tien seconden straf. Hadjar verliest zijn overwinning en is nu de nummer zes. Roman Stanek profiteert en is de nieuwe nummer één.

Nadat Hadjar pole-sitter Roman Stanek had verslagen in bocht 1, voerde de Fransman het veld aan tijdens de safety car-periode van vijf ronden. Andere stijgers waren onder andere kampioenschapsleider Zane Maloney, die door de twee uitvallers van de zesde naar de vierde plaats kwam. Victor Martins, die in de kwalificatie een rode vlag veroorzaakte en geen tijd neerzette, klom van P21 naar P13. Maloney verspeelde zijn goede positie verdween echter snel. Bij de herstart kampte hij met overstuur en kwam een moment buiten de baan in bocht 6. Op het rechte stuk snelde de ene na de andere coureur langs hem. Uiteindelijk viel hij van de vierde stek naar plek tien.

Terwijl Hadjar een voorsprong van zes seconden opbouwde, bereikte de strijd om de tweede plaats in ronde tien een kookpunt toen drie coureurs in het grind terechtkwamen in bocht 12. De hoofdschuldige was Andrea Kimi Antonelli, die de achterkant van zijn Prema verloor voordat Richard Verschoor spinde en contact maakte met Paul Aron. Alleen Aron kon doorrijden nadat de safety car het veld opnieuw opsplitste.

Na nog eens vier ronden achter de safety car te hebben gereden, werd de race hervat. Hadjar stoof er opnieuw vandoor, maar er waren nog genoeg incidentjes. Aron stoof over het grind van bocht 1 schoot en het DAMS-duo Jak Crawford en Juan Manuel Correra schampten elkaar. Crawford meldde over de boordradio: "Juan ging tegen mijn zijkant aan!" Een derde safety car-periode werd ternauwernood vermeden toen Joshua Durksen in het grind spinde na een tocuché met Oliver Bearman. Ook dit incident zou na de geblokte vlag worden onderzocht, waardoor Bearmans eerste punt van het seizoen in gevaar kwam.

Terwijl Hadjar naar een comfortabele overwinning reed, kon Stanek de tweede plaats behouden. Hij werd nog vol onder druk gezet door Kush Maini en Dennis Hauger, waarbij laatstgenoemde nog een podiumplaats behaalde. Uiteindelijk schuiven alle drie de coureurs nu het podium op.