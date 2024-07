Hadjar doet uitstekende zaken met Formule 2-zege in Spa

Voor het tweede weekend op rij had Paul Aron pole-position veroverd voor de hoofdrace in de Formule 2. Op de Hungaroring maakte de Hitech-coureur er echter een rommeltje van: hij had een slechte start, verremde zich vervolgens voor de eerste bocht en crashte een paar ronden later uit de wedstrijd.

Op Spa-Francorchamps verging het Aron beter, in elk geval direct na het doven van de rode startlichten: hij behield ditmaal de koppositie. Daarachter nam leider in het klassement Isack Hadjar op Kemmel Straight P2 over van Gabriel Bortoleto. Jak Crawford sloot aan op P4, terwijl Richard Verschoor een goede start had en zich vanaf P8 opwerkte tot P5. De Nederlander was daarmee de voorste coureur op de baan die op mediums reed; de top-vier had softs onder de auto en opteerde dus voor een korte eerste stint. Ook Kimi Antonelli, die achter Verschoor op P6 reed, had mediums voor het eerste deel van de race.

De openingsfase werd gekenmerkt door twee safety car-fases. Het neutralisatievoertuig moest direct na de eerste ronde naar buiten, zodat de wagens van Pepe Marti, Oliver Bearman en Franco Colapinto geborgen konden worden. Marti en Bearman crashten na de start samen in de run naar La Source, terwijl Colapinto verderop - voorbij Les Combes - was stilgevallen. Toekomstig Haas F1-coureur Bearman leek een aanvaring te hebben met Zane Maloney en spinde vervolgens tegen Marti.

Direct na de herstart in de vierde ronde kon de safety car weer naar buiten. Rafael Villagomez werd bij het uitkomen van Les Combes van de baan gedrukt door Taylor Barnard. De Mexicaan spinde terug de baan op en werd daarbij geraakt door Victor Martins, die geen kant op kon. Voor Vilagomez en Martins betekende de botsing einde wedstrijd, Barnard kon zijn weg wel vervolgen.

Bij beide herstarts behield Aron de leiding, maar in de achtste van in totaal 25 ronden moest de Est zich alsnog gewonnen geven: Hadjar ging hem buitenom op Kemmel Straight voorbij met DRS. Aan het einde van die omloop kwam Aron meteen binnen om zijn softs in te ruilen voor mediums. Hadjar deed dat in ronde negen, Bortoleto volgde een ronde daarna.

Na de pitstops was de volgorde in de (virtuele) top-drie ongewijzigd, met Hadjar voor Aron en Bortoleto. In de elfde ronde heroverde Aron echter de koppositie, door Hadjar bij het ingaan van Les Combes buitenom te passeren. Twee ronden later herstelde Hadjar de orde. Deze keer passeerde de Fransman Aron aan de buitenkant op Kemmel Straight. In de zeventiende ronde moest Aron toestaan dat Bortoleto exact hetzelfde deed als Hadjar, maar nu in het gevecht om P2.

Bortoleto ging vervolgens op jacht naar koploper Hadjar. De Braziliaan meldde zich even aan de staart van de Campos, maar een serieuze aanval bleef uit. Nadat ook de medium-starters, onder wie Verschoor en Antonelli, hun pitstop hadden gemaakt, lag Hadjar weer vooraan en uiteindelijk won hij met bijna drie seconden voorsprong op Bortoleto. Aron stevende af op de derde plek, maar hij zou de finish niet halen. De Est viel in de laatste ronde stil op Kemmel Straight met een technisch probleem. “Ik kan het niet geloven”, baalde Aron via de teamradio.

De derde plaats belandde daardoor bij Crawford, voor Zak O’Sullivan. Verschoor reed met zijn softs in de slotfase naar P5. Maloney en Ritomo Miyata werden respectievelijk zesde en zevende. Thuisrijder Amaury Cordeel eindigde als achtste, Antonelli en Joshua Duerksen pakten de laatste punten.

In het klassement gaat Hadjar nu aan kop met 165 punten. Bortoleto neemt de tweede plek over van de onfortuinlijke Aron: 129 om 124 punten.

