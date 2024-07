Hadjar wint F2-hoofdrace op Silverstone na straf voor Crawford

De eerste startrij voor de Formule 2-hoofdrace op Silverstone was volledig Frans, met Isack Hadjar op pole-position en Victor Martins op P2. Dennis Hauger en Franco Colapinto deelden de tweede startrij, daarachter stonden Oliver Bearman en Gabriel Bortoleto op rij drie. Jak Crawford, Kush Maini, Zane Maloney en sprintrace-winnaar Andrea Kimi Antonelli completeerden de top-tien. Leider in het klassement Paul Aron nam plaats op P12, één plek voor Richard Verschoor.

Al in de formatieronde was er een probleem voor Bortoleto. De Braziliaan spinde in Stowe, maar kreeg zijn auto snel weer in het juiste spoor en mocht op zijn oorspronkelijke startpositie (P6) plaatsnemen. Ondanks dat het voor de start heel licht regende en er druppels op de cameralenzen te zien waren, opteerde iedereen voor een start op slicks.

Vanaf pole-position had Hadjar een slechte start. Martins nam de leiding over, voor Bearman die vanaf P5 uitstekend van zijn plek kwam. Hadjar sloot aan op P3, gevolgd door Crawford, Maloney en Bortoleto. Evenals Bearman, volgend jaar F1-coureur bij Haas, had Verschoor een goede start: de Nederlander rukte van P13 op naar P7. Colapinto, Hauger en Juan Manuel Correa completeerden de top-tien.

In het middenveld werd Antonelli in de rondte getikt door Maini. De Mercedes-junior liet vervolgens zijn motor afslaan, waardoor hij kon uitstappen en geen mooi vervolg kon geven aan zijn triomf van een dag eerder. Het uitvallen van Antonelli leidde tot een safety car. Die was van korte duur; in de derde ronde werd het veld weer losgelaten, waarbij Martins de koppositie behield.

De safety car kon meteen weer naar buiten, ditmaal na een aanvaring tussen Aron en Joshua Duerksen. Aron had in Woodcote een overstuurmomentje, waarvan Duerksen wilde profiteren. De Paraguayaan kreeg echter weinig ruimte van de Est en belandde daardoor op het gras. Daar verloor hij de controle, waarna hij tegen Aron aan spinde. Voor Duerksen betekende dat einde wedstrijd. Aron kon na een bezoek aan de pitstraat zijn weg wel vervolgen, maar incasseerde als veroorzaker van de botsing een tijdstraf van tien seconden. “Hij is altijd zo smerig”, mopperde Duerksen op Aron via de radio.

Aan het einde van de zesde ronde kwam de safety car weer naar binnen, met in zijn kielzog Verschoor en Enzo Fittipaldi. In de achtste ronde maakten ook Hadjar en Bearman, die inmiddels van positie waren gewisseld in het gevecht om P2, hun verplichte pitstop. Leider Martins, Crawford, Maloney en Bortoleto deden dat een ronde later. Colapinto reed daarentegen een lange eerste stint op de hardere compound.

Na de vroege pitstops van de kopgroep had Martins de leiding nog steeds (virtueel) in handen, voor Hadjar, Crawford, Maloney, Bearman en Verschoor. Vervolgens vochten Martins en Hadjar een prachtig gevecht uit om de koppositie, waarin het er hard aan toe ging en meermaals één van beide heren de baan verliet. Uiteindelijk passeerde Hadjar zijn landgenoot in de negentiende van in totaal 29 ronden. Martins ging daarbij ruim buiten de baan, waardoor hij ook terugviel tot achter Crawford en Maloney.

Hadjar mocht Martins dan wel voorbij zijn, de winst was daarmee nog niet meteen binnen. Crawford profiteerde van het stevige duel tussen Martins en Hadjar: hij ging Hadjar even later met DRS voorbij voor P1. Enkele seconden later verscheen echter de melding in beeld dat Crawford een tijdstraf van vijf seconden kreeg opgelegd wegens een unsafe release bij de pitstops.

Crawford slaagde er in de resterende tien ronden niet in vijf seconden weg te rijden bij Hadjar. Daardoor belandde de winst alsnog bij Hadjar, die achter Crawford als tweede over de finish kwam. Maloney werd als tweede geklasseerd, terwijl Crawford na het incasseren van zijn straf terugviel tot P3. Colapinto had na zijn lange eerste stint in de slotfase de beschikking over verse zachte banden, wat hem P4 bracht. Martins eindigde na zijn uitstapje in het duel met Hadjar als vijfde. Bortoleto werd zesde, voor Bearman, Fittipaldi, Hauger en Pepe Marti. Verschoor viel in het tweede deel van de race steeds verder terug en eindigde uiteindelijk waar hij begon: P13.

Aron pakte evenmin punten. De Est is daardoor de leiding in het klassement kwijt aan Hadjar: 133 om 117 punten.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace op Silverstone: