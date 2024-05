Hadjar wint F2-hoofdrace op Imola, Verschoor pakt punt

Isack Hadjar, die in het vorige FIA Formule 2-weekend in Melbourne ook al de beste was in de hoofdrace, profiteerde van een matige start van polesitter Gabriel Bortoleto en een dramatische pitstop van Oliver Bearman en pakte zo de winst.

Bortoleto had vrijdag de pole-position veroverd voor de hoofdrace op Imola, maar kwam zondag na het doven van de rode lichten moeizaam van zijn positie. Bearman en Hadjar, als respectievelijk tweede en derde gestart, profiteerden en gingen de Braziliaan voorbij. Bortoleto viel zelfs terug tot P4, omdat ook de als vijfde gestarte Joshua Duerksen hem passeerde. Andrea Kimi Antonelli had vanaf P4 ook geen al te beste start en kwam na de eerste ronde als vijfde door, terwijl Richard Verschoor zich vanaf P15 had opgewerkt tot P11.

In ronde 6 van 35 kwamen Hadjar en Duerksen binnen vanaf respectievelijk P2 en P3, terwijl Bearman, Bortoleto en Antonelli buiten bleven. De twee eerstgenoemden kwamen een omloop later alsnog naar de pits om nieuwe banden te halen, maar dat liep voor Bearman uit op een deceptie. De enkelvoudig Formule 1-coureur liet bij het wegrijden tot twee keer toe zijn motor afslaan en verloor daardoor veel tijd. Het maakte de Brit kansloos voor de punten.

Het bracht Hadjar de (virtuele) leiding, voor Bortoleto, Duerksen en Antonelli. Laatstgenoemde maakte in de achtste ronde, evenals Verschoor, zijn verplichte pitstop. Daarna gebeurde er vooraan niet heel veel meer. Derhalve kon Hadjar nadat iedereen zijn bandenwissel had gedaan - Rafael Villagómez was in de 32ste ronde vanaf de leiding de laatste die dit deed - naar zijn tweede opeenvolgende zege in een hoofdrace rijden.

Hadjar stond wel onder druk van Bortoleto; aan de streep bedroeg het verschil tussen de twee slechts een halve seconde. Duerksen werd op ruim dertien seconden derde. Antonelli volgde op 4,2 seconde van Duerksen op P4, voor sprintrace-winnaar Franco Colapinto en Paul Aron. Jak Crawford, Juan Manuel Correa en Victor Martins startten vanuit de achterhoede, maar finishten als respectievelijk zevende, achtste en negende. Verschoor pakte via P10 het laatste punt.

De volgende FIA Formule 2-races zijn volgende week in Monaco.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace op Imola: