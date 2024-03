Hadjar slaat terug met zege in hoofdrace, Verschoor pakt P6

Na de overwinning in de opener van zaterdag te hebben verloren door een straf na de race, kreeg Campos-coureur Hadjar zondag de kans om zich te revancheren in de 33 ronden tellende wedstrijd. Dat deed de Fransman met verve, hij won de race 4,4 seconden voorsprong pakte op Paul Aron.

Hadjar had in het eerste derde deel van de race weinig vooruitgang geboekt nadat hij vanaf de achtste plaats op de grid was gestart, maar een crash van polesitter Dennis Hauger in ronde 11 viel in zijn voordeel uit, waardoor hij een aantal auto's in de pits voorbij kon steken en de overwinning kon pakken.

Bij de start van de race kwam Hauger briljant weg vanaf pole en leidde in bocht 1, met Andrea Kimi Antonelli en Zane Maloney op respectievelijk de tweede en derde plaats. In bocht 12 ging Mercedes-junior Antonelli brutaal voorbij aan Hauger om de leiding over te nemen, maar de MP Motorsport-coureur kon in bocht 9 in ronde 2 de positie weer overnemen.

Naarmate de race vorderde, begon Kush Maini zijn snelheid te tonen op de duurzamere mediumbanden. Hij rukte op naar de vijfde plaats toen Pepe Martin wijd ging in ronde 5 en haalde in de volgende ronde zowel Richard Verschoor als Zane Maloney in.De Invicta-coureur kon ook Antonelli passeren voor de tweede plaats, voordat hij in ronde 9 Hauger voorbij ging in bocht 13 en op sensationele wijze de leiding opeiste.

Hierna begon de verplichte ronde aan pitstops, waarbij Hauger aan het einde van de tiende ronde de koe bij de hoorns vatte. Maini, Hadjar en Juan Manuel Correa bleven nog wat langer op de baan. Heel lang na de stop kon Hauger niet doorrijden. Bij het uitkomen van de pits verloor de Noor de controle over zijn MP Motorsport Dallara in bocht 6, waarschijnlijk door een probleem met de linker voorband. Dit leidde ertoe dat de wedstrijdleiding de VSC inschakelde en vervolgens een volledige safety car inzette om te helpen bij het wegslepen van zijn auto.

Het bleek het beslissende moment van de race te zijn, want Hadjar stond al in de pitstraat toen de caution werd aangekondigd. Hadjar verloor minder tijd ten opzichte van de concurrentie, die op VSC-snelheid reed, en kwam terug op de baan voor Antonelli als zevende, waardoor hij effectief aan de leiding ging. Bij de herstart hield Hadjar niet alleen Antonelli op afstand, maar wist hij ook een aantal auto's voor hem te passeren die nog moesten pitten.

Aron pakte de tweede plaats af van Antonelli in ronde 20, terwijl Maloney hem later in de race ook passeerde in bocht 9 om de laatste podiumplek te veroveren. Toyota-protegé Ritomo Miyata scoorde opnieuw een vijfde plaats op Albert Park voor Rodin, voor Trident's Richard Verschoor en de enige overlevende MP van Franco Colapinto. Rafael Villagomez van Van Amersfoot overleefde een wijd moment in ronde 19 om achtste te worden, terwijl Victor Martins een verbluffend herstel van achteraan de grid voltooide om negende te worden voor ART.

Oliver Bearman van Prema pakte zijn eerste punt van het seizoen als tiende, ondanks een spin van 360 graden bij het uitkomen van bocht 2 in de laatste ronde. Maini, die de race leidde tot de safety car zijn strategie in gevaar bracht, viel terug naar de 13e plaats nadat hij eindelijk zijn pitstop had gemaakt in ronde 31, achter Jak Crawford en Amaury Cordeel.

Uitslag Formule 2 hoofdrace Australië: