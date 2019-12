De Vries stond voor keuze: doorgaan in F2 of elders verder racen

De Vries nam dit jaar met een overwinning op Paul Ricard de leiding in het kampioenschap over van zijn voornaamste rivaal Nicholas Latifi en stelde de titel later veilig met een zege tijdens het voorlaatste weekend in Rusland. “Het leek misschien op een dominant seizoen doordat we het kampioenschap in Sochi wonnen, maar zo voelde het eerlijk gezegd niet”, laat De Vries aan Motorsport.com weten. “Het voelde als een echte strijd. We waren misschien dan degenen die het meest constant waren, maar voor ons gevoel waren we niet altijd de sterksten en hebben we er hard voor moeten werken. Het kwam zeker niet uit de lucht vallen. Van de buitenkant zag het er waarschijnlijk makkelijker uit dan het daadwerkelijk was.”

Het kostte de 24-jarige coureur uit Sneek drie jaar om de Formule 2-titel te bemachtigen. “Om eerlijk te zijn is het naar mijn idee niet fair om mijn eerste seizoen als een echte gooi naar het kampioenschap te zien”, merkt hij op. “Ik begon dat jaar bij Rapax, dat met significante financiële problemen kampte, en halverwege het seizoen werd ik naar een ander team overgeheveld. Dat gebeurde twee dagen voor Spa, zonder dat ik daar zelf iets vanaf wist. Dat was dus een beetje een rommelig seizoen, maar de resultaten waren voldoende om door te kunnen gaan.” De Vries besloot zijn eerste jaar als zevende in het kampioenschap, dankzij onder meer een overwinning in Monaco en nog vier andere podiumplaatsen.

De Vries had er vervolgens voor kunnen kiezen om ergens als betaald coureur aan de slag te gaan. De Nederlander testte begin 2017 een Ferrari GT-bolide van AF Corse en was dat jaar betrokken bij het DTM-programma van Audi. Een loopbaan elders lonkte dus. “Ik denk dat dat een belangrijk punt in mijn carrière was, want ik had op dat moment waarschijnlijk de formulewagens achter me kunnen laten en aan een professionele loopbaan in de GT’s of iets dergelijks kunnen beginnen”, blikt De Vries terug op hoe de zaken er eind 2017 voor stonden. “Maar ik had het gevoel dat ik daar nog niet klaar voor was en concludeerde dat ik het moest blijven proberen [in de Formule 2]."

Te veel fouten in 2018, succes in 2019

De Vries stapte voor 2018 in bij topteam Prema. "Vorig jaar verliep een beetje teleurstellend. Het was de eerste keer dat ik in de positie zat om voor de titel mee te vechten. We maakten echter te veel fouten aan de start van het seizoen. Ik denk dat onze benadering niet helemaal de juiste was en dat was erg zonde. Niet alleen slaagden we er niet in om mee te vechten voor de titel, we grepen ook naast de tweede plaats in het kampioenschap, die we met één fout minder waarschijnlijk hadden gepakt. Monaco was in dat opzicht een kostbaar weekend, net als Baku, en zo kan ik er nog wel een paar noemen.” De Vries eindigde het seizoen uiteindelijk achter George Russell, Lando Norris en Alexander Albon als vierde in de stand.

Voor 2019 keerde De Vries terug naar ART Grand Prix, waarvoor hij eerder uitkwam in de GP3, en adopteerde hij iets een andere benadering. In plaats van vooral bezig te zijn met hoe er gewonnen kon worden, probeerde hij gewoon het maximale uit elke race te halen. “Ik was te gefixeerd op winnen”, erkent De Vries. “Vreemd genoeg komen de overwinningen vanzelf als je in de juiste flow komt en je een kampioenschapsjaar aan het opbouwen bent. Je bent kalmer, de mensen om je heen beginnen meer vertrouwen in je te hebben en dan komen de dingen vanzelf jouw kant op. Dat heb ik dit jaar ondervonden, ook al hadden we een stroef begin van het seizoen. Maar ook al verliep de ronde in Bahrein moeizaam, daarna ging het prima. Latifi deed het op dat moment echter nog beter. Dat had ons in paniek kunnen brengen, als we bang waren geweest dat hij te ver bij ons vandaan zou lopen. Maar dankzij de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, bleef ik vertrouwen houden en de kalmte bewaren. En de support van het team houden. Het team en ik zaten op dezelfde golflengte: kalm blijven, op onszelf blijven focussen en elke race punten blijven pakken. Volgens mij is deze benadering cruciaal geweest.”

Nieuwe aanpak betaalt zich uit

Volgens De Vries was het weekend in Monza in dat opzicht een belangrijk moment. De Nederlander werd in Italië uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt omdat hij aan het einde te weinig brandstof in de tank had. Ondanks de start vanuit de achterhoede werd De Vries derde in de hoofdrace om daarna in de sprintrace op dezelfde plaats te eindigen. “In Spa zaten we in een zeer goede uitgangspositie om onze leiding in het kampioenschap te verstevigen. Vervolgens komen we in Monza, rijden we een redelijke kwalificatieronde en worden we gediskwalificeerd, terwijl onze rivaal in de top-zes stond. Op die momenten is het cruciaal dat je kalm blijft, samen met het team en de mensen om je heen. Ik denk dat die aanpak me erg geholpen heeft", aldus De Vries, die inmiddels in de Formule E aan een nieuw avontuur is begonnen. "Wat gebeurd is, is gebeurd. Dat kun je niet veranderen. De race is lang en je moet gefocust blijven op je job. Dat klinkt misschien simpel, maar kijk eens naar de Formule 1 en het seizoen dat Lewis Hamilton heeft gehad. Valtteri Bottas stond tot Abu Dhabi vaker op pole en Ferrari had de snelheid om Mercedes uit te dagen. Het gaat erom dat je je op jezelf blijft focussen, niet de fouten maakt die andere mensen maken en dan valt het vanzelf jouw kant op."

Zaterdag neemt De Vries met Racing Team Nederland deel aan de 8 uur van Bahrein, alvorens zondag met een Toyota LMP1-bolide in actie te komen tijdens de WEC-rookietest.

Met medewerking van Jack Benyon