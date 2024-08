IndyCar, WEC of nog een jaar F2: waar ligt de toekomst van Richard Verschoor?

Het Formule 2-seizoen 2024 kent met Monza, Baku, Qatar en Abu Dhabi nog vier raceweekenden. Toch is er net als in de Formule 1 ook al van alles gaande achter de schermen. Zowel teams als coureurs beraden zich op de mogelijkheden voor volgend jaar. Richard Verschoor vormt geen uitzondering, waardoor het tijdens de Racing Day(s) in Assen tijd is om bij te praten over zijn toekomstoverwegingen. "Momenteel is het nog rustig. Als je het me nu vraagt, dan is dat misschien niet heel best. Er is nog niks getekend, maar ik denk dat dat voor 99 procent van de rijders geldt. Er is geen stress in de tent. Ik ben gewoon bezig om me te oriënteren en te kijken wat de opties zijn, of dat nou een hypercar is, IndyCar of Formule 2."

Diskwalificaties en pech maken legpuzzel lastiger

Verschoor noemt daarmee meteen de drie voornaamste klassen waar hij naar kijkt. "Ik ben verschillende opties aan het bekijken, maar het is natuurlijk wel lastig. Ik heb geen ideaal seizoen tot nu toe, een heel ander seizoen dan dat ik voor ogen had, zeker als je bedenkt welke punten ik had moeten hebben zonder die diskwalificaties en de pech in Monaco. Daar heb je natuurlijk niks aan, maar het maakt de situatie wel wat lastiger. Er zijn een hoop mensen die wel weten wat er is gebeurd, maar er zijn ook mensen die dat niet weten. Die zien P13 in het kampioenschap staan en denken ‘het schiet lekker op’." Die laatste conclusie is natuurlijk niet terecht, aangezien het Formule 2-seizoen van Verschoor een stuk beter is dan dat de stand in het kampioenschap doet vermoeden. De factor pech heeft met twee diskwalificaties buiten zijn schuld om en het technische malheur in Monaco een grote rol gespeeld. "In Monaco had ik er anders 25 punten bij gehad en met een snelste raceronde erbij misschien wel 26. In Boedapest waren er natuurlijk 11 puntjes weg en in Jeddah ook 11 puntjes weg... Dan gaat het hard."

"Dat maakt het lastig, maar ik voel wel dat ik op het hoogste niveau meekan iedere keer dat de auto goed is. Ik hoop daardoor dat ik op het hoogste niveau, waar dat dan ook moge zijn, actief kan blijven", vervolgt Verschoor het gesprek met Motorsport.com. Gevraagd welke van de opties zijn voorkeur geniet, laat de voormalig winnaar van Macau weten: "Ik kijk zelf veel naar IndyCar en vind dat een mooie klasse, maar aan de andere kant: als ik nog een kans in de Formule 2 krijg... Er zijn maar 22 mensen in de hele wereld die daarin mogen rijden. Natuurlijk wordt het dan mijn vierde volledige seizoen en het vijfde jaar in totaal. Dat is veel en ik ben ook wel een reële Nederlander die zegt ‘de Formule 1-kansen worden daar niet beter van’, maar aan de andere kant: als je die kans krijgt en je kunt jezelf wel laten zien, dan zien mensen wel dat je het niveau aankunt. Of dat nou het vijfde jaar is of niet, dat blijft het doel. Ik wil in ieder geval graag op een hoog niveau rijden en zou niet zomaar voor Indy NXT willen gaan", duidt hij op de opstapklasse van IndyCar.

Hoe reëel was een F1-test met Haas?

Voor zowel de Formule 2 als ook IndyCar geldt dat het financiële plaatje een uitdaging is. "Dat is waar ik altijd tegenaan loop. Ik heb altijd goede en mooie deals gehad, alleen zit je daardoor niet altijd op de beste plekken. Vorig jaar heb ik met Van Amersfoort wel een redelijk goed jaar gehad. Het was voor hen natuurlijk nog vroeg, maar zij zijn sterk aan het verbeteren. Een aantal opties kan wel interessant zijn, maar wat de perfecte keuze is, dat is gewoon heel lastig. Ik dacht dat ik dit jaar ook een hele goede keuze had gemaakt. Ik had er een goed gevoel bij, maar uiteindelijk bleek het toch wat moeilijker met de nieuwe auto dan dat we hadden gedacht", duidt hij op het lopende seizoen met Trident. "Dan ben je op de back foot zoals de Engelsen zeggen en valt het wat tegen. Zo’n seizoen kan ik er niet nog een jaar bij hebben."

Voor IndyCar geldt in financieel opzicht min of meer hetzelfde. "Ook dat is lastig, maar goed, alles is lastig", lacht Verschoor. "Ze willen overal geld zien, wat logisch is. Je moet jezelf eerst bewijzen voordat je wat kan verdienen, maar de budgetten in IndyCar zijn extreem hoog. Dat gaat heel ver. Maar je ziet het aan Christian Lundgaard, die heeft nu een nieuw contract bij McLaren te pakken. Er zijn dus echt wel mogelijkheden als je het goed doet in de Formule 2 en zo’n route zie ik mezelf ook graag afleggen." Voor een Amerikaans avontuur noemde Verschoor vorig jaar nog als extra complicatie dat sponsoren in het Europese circuit makkelijker mee te nemen zijn naar een Formule 1-weekend, hetgeen veel mensen aanspreekt. "Het is inderdaad makkelijker om klanten mee te nemen in Europa, maar er zijn ook veel van mijn partners die het voor mij en mijn verhaal doen, die in mij geloven", geeft het 23-jarige talent aan.

Waar de Formule 1 even ter sprake komt, is er vorig jaar eveneens ingezet op een testdag met Haas, al legt Verschoor uit dat dat niet haalbaar bleek. "Zij hadden geen auto om te testen, daar kwamen we achter toen we in gesprek gingen. Als je niet kan testen, dan houdt het op, want dat was natuurlijk wel ons doel. Ik wil heel graag een Formule 1-test doen, ook om jezelf te laten zien, maar dat hield snel op."