Terwijl Max Verstappen in het huidige Formule 1-veld het meest aansprekende Red Bull-product is, blijft het nog even wachten op een nieuwe ster uit de koker van Helmut Marko. Het uitblijven van een toptalent uit het Red Bull Junior Team heeft de weg onder meer vrijgemaakt voor Nyck de Vries bij AlphaTauri, al was hij anders via Williams wel in de Formule 1 beland. Dat Marko plek had voor de Nederlander zegt iets over het uitblijven van een nieuwe parel uit eigen kweek, al hoopt een nieuwe lichting er in de komende jaren verandering in te brengen.

Liam Lawson is naar Japan gestuurd om zichzelf te bewijzen (de Gasly-aanpak) en een Noors talent hoopt zich in de Formule 2 in de kijker te rijden. Zijn naam? Dennis Hauger, die dit jaar met Jehan Daruvalu de kleuren van MP Motorsport verdedigt. De Nederlandse stal uit Westmaas moest jarenlang de boer op om het F2-seizoen met competitieve rijders in te kunnen, maar zit na het succes met onder meer Felipe Drugovich in een luxepositie. MP is hot in de paddock en kan op genoeg interesse rekenen. In de Formule 2 is Hauger één van de uitverkorenen om het MP-succes van vorig jaar een vervolg te geven en bovenal om zijn eigen Formule 1-droom na te jagen.

Een Italiaanse Noor: De keuze tussen twee of vier wielen

Het verhaal van de 19-jarige Noor kent opvallend genoeg enkele raakvlakken met dat van Verstappen. Niet alleen behoort Hauger tot het opleidingstraject van Red Bull, ook is de racerij hem met de paplepel ingegoten. De familie Hauger is net als de familie Verstappen een nest van racers. "Toen ik één jaar was, ging ik in Noorwegen al met mijn vader mee naar zijn rallywedstrijden. Ik weet eigenlijk niet anders dan dat ik ben opgegroeid met autosport, het is onderdeel van mijn leven. Racen zit in het bloed. Toen ik twee was, kreeg ik al mijn eerste quad om daarmee rond het huis te crossen", lacht Hauger in de Formule 2-paddock van het zonovergoten Bahrein.

De kleine Hauger heeft het virus snel te pakken en blijkt talent te hebben op zowel twee als vier wielen. "Op mijn vierde kreeg ik voor het eerst een motor en een jaar later een kart. Ik heb beide sporten wel gedaan, al beleefde ik meer plezier in de kart. De precisie die je in karting nodig hebt en de onderlinge gevechten op vier wielen vond ik meteen al prachtig." Als de suggestie wordt gewekt dat we hem met een andere keuze misschien in de Moto2 hadden gezien, verschijnt er een lach om de mond: "Nou, dan had ik intussen al wel wat botten gebroken! Ik denk dat mijn familie ook best blij is met de keuze voor het karten, omdat de kans op blessures daarin toch iets kleiner is."

Hauger blijkt aanleg te hebben en dat maakt hem zelfs voor even 'een Italiaanse' Noor. "Haha, dat klopt wel, ja. Je mocht pas vanaf je dertiende een internationale kartlicentie hebben, maar toen ik elf was, gingen we op uitnodiging naar Italië om daar verschillende motoren voor in de karts te testen. Het team dat ons die test aanbood, vond het zo goed gaan dat ze mij meteen in internationale wedstrijden wilden zien. Maar dat mocht officieel niet en dus hebben we maar op de licentie laten zetten dat ik op Sicilië woonde. In werkelijkheid vlogen we gewoon heen en weer naar Noorwegen, maar zo kon ik toch al vroeg op een hoger niveau rijden dan in eigen land."

Red Bull is geïnteresseerd: de vroege telefoontjes van Helmut Marko

Ook deze stap verloopt voorspoedig. Hauger wordt opgepikt door het roemruchte CRG en dat is meteen een nieuwe overeenkomst met Verstappen. "Max is natuurlijk zes jaar ouder. Dus in mijn eerste jaar in de internationale kartwedstrijden, maakte hij al zijn debuut in de Formule 1. Maar ik hoorde wel altijd dat hij voor mij bij CRG reed en dat hij 'one of the big shots' was. Toen ik dertien of veertien was, werd ik fabriekscoureur van CRG en dat was behoorlijk jong. Het is best tof dat die link wordt gelegd, al was ik natuurlijk nog maar een jonge knul toen Max al in de Formule 1 begon."

Door de kartsuccessen komt Hauger rap in beeld bij het opleidingstraject van Red Bull. "Dat is ook wel een grappig verhaal. Helmut Marko nam contact op met mijn vader, maar ze dachten dat ik al ouder was. Red Bull dacht dat ik meteen actief zou zijn in de autosport, maar ook daar was ik nog te jong voor. Daardoor moest ik een jaar lang wekelijks rapporten naar Marko sturen over hoe mijn kartraces waren gegaan. Na dat jaar kreeg ik een simulatortest aangeboden en die ging zo goed dat we naar Graz werden gestuurd, naar het kantoor van Marko. Daar lag het contract meteen op tafel."

Sindsdien is Hauger Red Bull-junior en heeft hij met Marko te maken. De Oostenrijker heeft een reputatie nogal hard te zijn, maar Hauger kan er best mee overweg. "Nou ja, als het shit gaat, dan is hij niet bang om dat onder woorden te brengen. Maar als het goed gaat, dan krijg je het ook te horen. Van Red Bull zeggen ze vaak dat de aanpak extreem is, maar het is wel een fair game." Naast zijn communicatie staat Marko ook bekend om de vroege telefoontjes. Alleen Verstappen is een uitzondering op die regel, aangezien die volgens Marko graag uitslaapt. Alle anderen hebben Marko al vroeg aan de lijn. Hauger met een lach: "Max heeft waarschijnlijk genoeg respect opgebouwd om tot tien uur te blijven liggen. Maar ik heb hem inderdaad ook al wel rond zes of zeven uur 's ochtends aan de lijn gehad. Marko is een hele slimme man, dus waarschijnlijk houdt hij ons op die manier ook in de gaten. Hij wil ons waarschijnlijk een beetje testen."

'Je moet iets speciaals laten zien voor een F1-zitje bij Red Bull'

Onder de vleugels van Red Bull heeft Hauger titels in de Italiaanse Formule 4 en de Formule 3 aan zijn palmares toegevoegd. Zijn opmars loopt bijna gelijk aan die van Théo Pourchaire, al moet gezegd dat de Fransman in het eerste jaar na de F3- en F2-promotie iets meer succes kende. Hauger pakte de Formule 3-titel in zijn tweede seizoen en is in Bahrein begonnen aan zijn tweede campagne in de hoogste opstapklasse onder F1. Volgt er nu wederom een titel in het tweede jaar? "Dat is in ieder geval het doel! Ik heb veel geleerd van vorig seizoen in de Formule 2 en heb sowieso veel ervaring opgedaan in de voorbije jaren. Dat probeer ik nu samen te brengen. Vorig jaar ging niet alles naar wens, maar nu ziet het er met MP Motorsport best goed uit. Overstappen naar een ander team is altijd even wennen, maar de aanpak spreekt me wel aan."

Het team uit Westmaas is al zijn tweede Nederlandse werkgever, nadat hij eerder voor Van Amersfoort Racing is uitgekomen. "Ik heb schijnbaar iets met Nederlandse teams", grinnikt Hauger. "Misschien past dat cultureel wel gewoon goed, omdat Noren en Nederlanders qua omgang een beetje hetzelfde zijn." Met MP Motorsport is bovenin meedoen natuurlijk het doel, al weet Hauger ook dat het dit jaar geen abc'tje is. Het niveau in de Formule 2 ligt bijzonder hoog in 2023, met een aansprekend deelnemersveld. "Er zijn dit jaar zeker tien mannen die races kunnen winnen. Je hebt de complete top van het Formule 3-veld en ook nog de halve F2-grid van vorig jaar. Vorig jaar wonnen Pourchaire en Richard Verschoor bijvoorbeeld in Bahrein, en die zijn er nu nog steeds. Dit jaar is het echt een goed kampioenschap en qua concurrentie een zwaar veld."

In dat zware veld weet Hauger wat hem te doen staat om op termijn de Formule 1-droom te kunnen verwezenlijken. "Marko heeft niet echt een concreet doel voor mij geformuleerd dit seizoen, maar je weet natuurlijk wat je te doen staat. Liam Lawson was vorig jaar derde in het kampioenschap en die heeft de kans nog niet meteen gekregen, dus op basis daarvan weet je wel dat je echt iets bijzonders moet doen om in aanmerking te komen voor de Formule 1."

Dat bijzondere probeert Hauger dit jaar te bewerkstelligen met het team van Sander Dorsman, al hebben de gevallen Oscar Piastri en Felipe Drugovich laten zien dat zelfs de titel nog niet genoeg kan zijn voor directe promotie naar F1. "Het gaat ook om de kans krijgen. Als je niet iedereen overklast en op een ander niveau presteert, komt die kans misschien niet meteen. Maar goed, ik zal me gewoon op dit jaar focussen en proberen zo constant mogelijk te zijn. Daar draait het uiteindelijk om. Iedereen kan snel zijn, maar als je bovenaan in het kampioenschap wilt meedoen, dan moet je constant zijn. Als dat lukt, hoop ik dit jaar voor de titel te vechten en dan moeten we zien wat er op termijn kan gebeuren." De stip aan de horizon is in ieder geval duidelijk: een F1-zitje bij één van de Red Bull-teams. En daar heeft Hauger best nog wat vroege belletjes van Doktor Marko voor over...