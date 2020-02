Hitech kondigt debuut in F2-kampioenschap aan

Afgelopen jaar deden in de paddock van Abu Dhabi al geruchten de ronde dat de formatie op zoek was naar een manier om de F2 binnen te komen. De organisatie van de Formule 2 heeft het vervolgens mogelijk gemaakt dat Hitech het elfde team op de grid te worden. De coureurs moeten officieel nog aangekondigd worden, maar het lijkt erop dat voormalig ART Grand Prix-coureur Nikita Mazepin er een van is.

McLarens test- en ontwikkelingscoureur Sergio Sette Camara was tegen het einde van 2019 een van de favorieten voor het tweede plekje, maar ex-Virtuosi Racing-coureur Luca Ghiotto is eveneens een optie, zo heeft Motorsport.com vernomen. Ghiotto vertrok na het afgelopen seizoen uit de Formule 2 om zich bij GT3-formatie R-Motorsport te voegen, maar hij wordt inmiddels gelinkt aan een mogelijke terugkeer. Hitech heeft nog geen coureurs aangewezen.

"Met de nieuwe 18-inch wielen en een aantal andere updates aan de wagens was het noodzakelijk om nu naar de F2 te komen in plaats van eind dit jaar, want dan zouden we een jaar achter liggen in het leerproces", zo verklaarde Hitech-baas Ollie Oakes. "Natuurlijk is het zo dat onze late komst betekent dat we minder kansrijk zijn, maar we houden bij Hitech altijd van een uitdaging. We hebben niet de illusie dat het makkelijk wordt. Het wordt een grote uitdaging om tegen een aantal gevestigde teams te strijden, maar ik geloof in onze groep en ben erg benieuwd naar het eerste weekend in Bahrein."

F2-baas Bruno Michel voegde daaraan toe: “Ik ben erg verheugd om Hitech Grand Prix te kunnen verwelkomen op de 2020-grid van de F2. Er zijn veel teams die interesse tonen in ons kampioenschap. De rijdersmarkt van vandaag in combinatie met Hitechs kwaliteiten zorgt ervoor dat deze toevoeging mogelijk is voor het nieuwe seizoen. Hitech Grand Prix had vorig jaar een sterk F3-seizoen. Ook al zijn ze er wat laat bijgekomen, ik weet zeker dat ze zich snel kunnen aanpassen om met de rest te vechten."

Hitech boekte van 2016 tot en met 2018 successen in het Europese Formule 3-kampioenschap en stapte een jaar later over naar het FIA Formule 3-kampioenschap. Red Bull-junior Juri Vips werd met dank aan het team vierde en Hitech zelf veroverde de tweede plek in het teamkampioenschap, achter Prema Racing. Het team runt tevens de auto's van de W Series en neemt ook deel aan de Aziatische F3.

De eerste driedaagse Formule 2-test van het nieuwe seizoen begint op 1 maart in Bahrein. Door de komst van Hitech staan er dit seizoen 22 auto's op de grid.