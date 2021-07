Zhou zegeviert in F2-hoofdrace op Silverstone, Verschoor vierde

Op zaterdag werkte de Formule 2 al twee sprintraces af op het historische circuit. Die werden gewonnen door Robert Shwartzman en Richard Verschoor, die daarmee voor het eerst zegevierde in de laatste klasse onder de Formule 1. De MP Motorsport-coureur mocht de hoofdrace op zondag op de derde positie aanvangen, achter polesitter Oscar Piastri en Guanyu Zhou, die als kampioenschapsleider begon aan het weekend op Silverstone maar door ongelukkige races was teruggezakt naar de vierde plek.

In de 29 ronden tellende hoofdrace legde Zhou bij de start de basis voor zijn overwinning. De Chinees kwam goed van zijn startplek en griste de leiding meteen uit handen bij Piastri. Ook op de tweede startrij werden de rollen meteen omgedraaid, want Verschoor kwam minder goed weg dan Dan Ticktum en verloor daardoor direct de derde positie. Theo Pourchaire kende echter een nog minder goede start, want hij verloor meteen drie plaatsen en moest op de achtste positie aansluiten.

Het kwartet vooraan nam in de openingsfase afstand van nummer vijf Shwartzman, totdat Ticktum en de Prema-coureur in de zesde ronde als eerste hun verplichte pitstop maakten. Piastri volgde een ronde later en keerde aanvankelijk voor de Carlin-coureur terug op het asfalt. Later in de achtste ronde ging Ticktum voor eigen publiek en op beter opgewarmde banden alsnog aan de Australiër van Prema voorbij. Op hetzelfde moment kende Christian Lundgaard een dramatische stop. Bij het wegrijden bleek zijn linker achterwiel niet vast te zitten, daardoor de losgeraakte band ineens door de pits stuiterde.

In de achtste ronde kwam Zhou naar de pits en hij behield de leiding daarbij eenvoudig. Van het kwartet aan het front moest alleen Verschoor nog zijn pitstop maken en dat deed de Nederlander pas in de elfde ronde. Met die latere pitstop hoopte hij later in de race de aanval op het podium te kunnen openen. In zekere zin slaagde hij daar ook in. Nadat alle coureurs hun bezoek aan de pits hadden gebracht, sloot Verschoor inderdaad aan bij Piastri in de strijd om de derde positie. Zij leverden met name in de voorlaatste ronde een prachtige strijd om de laatste podiumplaats, waarbij ze elkaar meermaals passeerden. Uiteindelijk zou Piastri het duel in zijn voordeel beslechten.

Dat gebeurde bijna twintig seconden achter Zhou, die aan het front onbedreigd naar zijn tweede zege van het Formule 2-seizoen reed. Op respectabele afstand kwam thuisrijder Ticktum als tweede over de finish, gevolgd door Piastri en Verschoor. Shwartzman reed een redelijk anonieme race op weg naar de vijfde positie, voor Felipe Drugovich en Jüri Vips. Theo Pourchaire werd achtste, terwijl Lirim Zendeli en Jehan Daruvala de laatste punten pakten. Bent Viscaal sloot de derde race van het weekend op Silverstone af op de veertiende positie.

Uitslag Formule 2 Silverstone - Hoofdrace