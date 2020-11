Alesi junior ziet hoop op Formule 1-avontuur vervliegen

Alesi junior maakte in 2015 de overstap van de karting naar de autosport. Na een seizoen in de Franse Formule 4, waarin hij drie overwinningen behaalde, racete hij verder in de GP3, de huidige Formule 3. Na daar drie seizoenen in te hebben gereden en in totaal vier zeges te hebben opgehaald, debuteerde hij een jaar geleden in de Formule 2. Met Trident finishte Alesi in zijn eerste jaar een zestal keer in de punten, waarna de hoop was dat hij dit jaar een sterker seizoen kon beleven bij HWA Racelab. Hij startte het kampioenschap met een bemoedigende zesde plek, maar zou daarna geen enkele keer in de punten meer finishen. Voor het weekend in het Russische Sochi wisselde hij naar het Nederlandse MP Motorsport, waar hij het stuur overnam van de Japanner Nobuharu Matsushita.

De kans dat Alesi in 2021 opnieuw aan de start van de Formule 2 verschijnt, lijkt klein. De Fransman hoeft namelijk niet langer te rekenen op de steun van Ferrari, waar hij lid was van de Driver Academy, en zelf het geld ophoesten voor een zitje in deze serie gaat hem ook niet worden. Vader Jean maakte tegenover het Zwitserse Blick de treurige balans op: “We hebben geen sponsors voor 2021, Ferrari heeft hem uit de Academy gezet en ik kan niet langer zelf het geld bij elkaar brengen. Ik heb zelfs al mijn Ferrari F40 verkocht!” Waar het precies mis is gegaan voor Giuliano? “We hebben met HWA op het verkeerde team gewed. We hebben meer dan een miljoen euro betaald voor het stoeltje, maar beloftes werden niet nagekomen. Toen we vervolgens overstapten naar MP, wilde HWA nog eens 80.000 euro zien.”

Daarmee lijkt er dus een einde te komen aan de carrière van Alesi junior in de formulewagens en daarmee ook aan de kans dat hij in navolging van senior aan de start van Grands Prix komt. Vader Jean was van 1989 tot en met 2001 actief in de Formule 1 en behaalde één overwinning: in 1995 won hij als coureur van Ferrari de Grand Prix van Canada, nadat Michael Schumacher, die een groot deel van de race aan de leiding had gelegen, door een elektrisch probleem was uitgevallen.