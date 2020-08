Russell tipt Ilott voor binnenhalen Formule 2-titel in 2020

Russell en Ilott streden in 2016 voor de laatste keer tegen elkaar in het EK Formule 3. Russell vertrok vervolgens naar de GP3 en de Formule 2, om met beide titels in 2019 naar de Formule 1 te komen. Ilott bleef nog een jaartje in het Europees F3, om daarna in 2018 naar de GP3 Series en in 2019 naar de Formule 2 te gaan. In zijn tweede seizoen in de klasse heeft de UNI-Virtuosi-coureur, die tevens lid is van de Ferrari Driver Academy, na zes weekenden 18 punten voorsprong op Shwartzman, die eveneens onderdeel is van het Italiaanse opleidingsprogramma.

In Spanje verklapte Russell dat hij het F2-seizoen goed in de gaten houdt. Zo zag hij Felipe Drugovich zondag de sprintrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya winnen en de manier waarop de Braziliaan van MP Motorsport dat deed, oogstte bewondering bij de Brit. “Ik volg de Formule 2 dit jaar op de voet. Ik was echt onder de indruk van Drugovich. Ik ken hem niet zo goed, ik weet niet veel over zijn achtergrond. Ik weet dat hij er consistent bij staat, maar ik vond zijn race [in Barcelona] echt indrukwekkend.”

Voor de strijd om de titel is het nog te vroeg voor Drugovich, vermoedt Russell. Die strijd gaat volgens hem tussen de huidige nummers 1 en 2 in de tussenstand, hoewel hij de in goede vorm verkerende Nikita Mazepin niet af wil schrijven. “Ik denk dat het om de titel gaat tussen Shwartzman en Ilott. Mazepin heeft mij verrast en doet het op dit moment erg goed. Hij had wel pech dat hij een straf kreeg. Dat vond ik redelijk hard, en hij had dus als derde moeten eindigen. Vandaag kwam hij vanaf P14 naar P6 of zoiets, en hij was zelfs een van de snelste mannen op de baan. Ik denk dat hij in de latere fase van het jaar een verrassing kan worden, dus het gaat spannend worden. Maar ik denk dat Ilott wint.”

Met medewerking van Luke Smith