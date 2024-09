Gabriel Bortoleto en Richard Verschoor hadden zich als respectievelijk 22ste en negentiende gekwalificeerd voor de Formule 2-hoofdrace op Monza, maar kwamen (virtueel) vooraan te liggen door een gunstige timing van een safety car-fase. Dat was de tweede neutralisatie van de wedstrijd, nadat de safety car als gevolg van chaos bij de start ook al in stelling was gebracht.

Zane Maloney startte vanaf pole-position, gevolgd door leider in het klassement Isack Hadjar en Paul Aron. Laatstgenoemde had een uitstekende start, ging Hadjar voorbij en meldde zich aan de buitenkant van Maloney in de run naar de eerste bocht. Aron werd vervolgens van achteren aangetikt door de als zevende gestarte Pepe Marti, die zich verremde voor de eerste bocht. De Spanjaard moest zijn actie bekopen met een tijdstraf van tien seconden, terwijl Aron al na één bocht kon uitstappen.

In de chaos die volgde liep Dennis Hauger, gestart vanaf P4, een lekke band en schade aan de voorvleugel op. Vooraan behield Maloney de leiding, gevolgd door toekomstig F1-coureurs OIiver Bearman (gestart op P8) en Kimi Antonelli (gestart op P6). Joshua Duerksen volgde op P4, terwijl Hadjar was teruggevallen tot P5. Verschoor lag na de eerste ronde op P14, de Nederlandse debutant Niels Koolen schoof van P21 op tot P20.

Bij de herstart in de derde ronde bleef de volgorde in de top-drie ongewijzigd, maar Hadjar rekende Duerksen in voor P4. Twee ronden later pakte de Paraguayaan de Fransman echter terug bij het ingaan van de eerste bocht. Daarmee was de dadendrang van Duerksen nog niet voorbij: in de zesde van in totaal dertig ronden passeerde hij ook Antonelli voor P3. Ze gingen zij-aan-zij door de eerste chicane, waarna Duerksen toesloeg bij het uitkomen van de bocht.

Aan het einde van de zesde ronde was Bearman de eerste van de kopgroep die zijn verplichte pitstop maakte. Dat deed hij vanaf P2, terwijl ook Victor Martins nieuwe banden kwam halen. Een ronde later kwamen ook Maloney, Duerksen, Hadjar en Antonelli binnen voor hun pitstop. Zij bezetten op dat moment de top-vier. Hadjar was Antonelli vlak daarvoor voorbij gegaan voor P3, nadat de toekomstig Mercedes F1-coureur een foutje had gemaakt.

Zo verliep de F2-sprintrace: FIA F2 Bearman wint schitterende F2-sprintrace op Monza, bijrol voor Nederlanders

Maloney, Bearman, Duerksen, Antonelli en Martins vormden de virtuele top-vijf, alleen had op dat moment nog niet iedereen van de soft-starters een pitstop gemaakt. Dat gold onder meer voor Bortoleto en Verschoor. Zij maakten aan het einde van de achtste ronde hun pitstop en werden spekkoper van een safety car-fase. De neutralisatie werd veroorzaakt doordat Hauger in de eerste chicane in de rondte was getikt door Ritomo Miyata en zijn weg niet meer kon vervolgen. Miyata moest zijn aandeel in de touché bekopen met een tijdstraf.

Terwijl het veld niet op volle snelheid kon rijden door de safety car, kwamen Bortoleto en Verschoor binnen om nieuwe banden te halen. Zij kwamen respectievelijk als (virtueel) eerste en tweede weer de baan op, gevolgd door Maloney, Bearman, Duerksen en Antonelli. Hadjar had ondertussen veel terrein verloren en reed virtueel op P13. Vooraan reden vijf coureurs op een alternatieve strategie (medium-soft). Zij moesten hun pitstop dus nog maken. Onder hen was Koolen, die na de herstart in de elfde ronde echter snel terugzakte van P5 naar P20, nadat hij van de baan was gegaan in de eerste chicane.

Bortoleto wachtte de pitstops van de medium-starters niet af en rekende hen op de baan één voor één in, waardoor hij halverwege de wedstrijd ook de daadwerkelijke koppositie in handen had. De McLaren-junior, kandidaat bij Sauber/Audi voor een F1-zitje in 2025, controleerde daarna de race en stelde overtuigend de winst veilig. Nooit eerder won iemand een Formule 2-race vanaf de laatste plek.

Verschoor slaagde er niet in P2 te behouden. Die positie was uiteindelijk voor Maloney, op 9,4 seconde van Bortoleto. De Nederlander finishte wel als derde en pakte daarmee zijn derde podium van het seizoen. Antonelli en Duerksen completeerden de top-vijf, voor Martins en Bearman. Rafael Villagómez, Jak Crawford en Enzo Fittipaldi pakten de laatste punten. Miyata finishte als negende, maar viel door zijn tijdstraf terug tot P14. Hadjar eindigde als elfde, net buiten de punten. Koolen werd negentiende en laatste.

Bortoleto doet met dit resultaat uitstekende zaken in het klassement. Hadjar gaat nog steeds aan kop, maar zijn voorsprong op Bortoleto is in één klap geslonken tot 10,5 punt: 165 om 154,5.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace op Monza