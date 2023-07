De Formule 3-race en derde vrije training voor de Formule 1 werden geteisterd door regenbuien en zodoende was het asfalt ook doorweekt kort voor de start van de Formule 2-sprintrace. Door de reversed grid startte Frederik Vesti - die de tiende tijd noteerde in de kwalificatie op vrijdag - vanaf de pole-position. Richard Verschoor mocht als zestiende aan de wedstrijd beginnen. Door de nattigheid werden er meerdere formatierondes achter de safety car afgewerkt. De wedstrijdleiding besloot voor een rollende start te gaan. Verschoor moest door een leeglopende band in de laatste ronde achter de safety car naar binnen voor een nieuwe set regenbanden en leverde de zestiende startplek in. Hij ving de wedstrijd dus als allerlaatste aan.

Nog voor het ingaan van de laatste chicane trapte Vesti het gas al in. In de eerste ronde werd Brad Benavides in de rondte getikt en schoot daardoor de vangrail in. De auto van de Amerikaans-Spaanse coureur was lastig weg te halen. Dit betekende opnieuw een safety car. Red Bull-junior Ayumu Iwasa stuitte in de eerste ronde op problemen en verloor veel terrein door tijdens de neutralisatie de pitlane in te duiken. Oliver Bearman voelde zich als een vis in het water in de regen en knokte zich razendsnel van de vijfde naar de tweede plek. Een spin bij het opkomen van het rechte stuk start-finish wierp hem weer terug naar P3. Theo Pourchaire zette de Brit verder terug naar de vierde plek. Vooraan had Vesti de touwtjes stevig in handen en stond hij geen moment onder druk.

Bearman kon zijn voortvarende start niet volhouden, want halverwege de wedstrijd belandde hij in een mooi gevecht met Jack Doohan. Rondenlang duelleerde het tweetal voor de vierde plek. Intussen schoot Pourchaire naar de tweede plek, maar keek in ronde twaalf van negentien wel tegen meer dan acht tellen achterstand aan ten opzichte van Vesti. Het gevecht tussen Bearman en Doohan werd feller en feller, waarbij laatstgenoemde nog buiten de baan werd gedrukt en dat incident onderzocht zou worden door de stewards.

Intussen kregen de heren Isack Hadjar voor P3 in het vizier. Bearman ging er al vrij snel aan voorbij, maar Doohan kwam kort vast te zitten achter Hadjar. De Australiër kwam op zijn beurt onder druk te staan van Enzo Fittipaldi. Niet veel later ging Doohan Hadjar toch voorbij en schoof door naar P4. En hij wist het gat naar Bearman opnieuw te dichten. Opnieuw was hij aan het klagen over de rijstijl van Bearman. Uiteindelijk verremde de Brit zich in de laatste chicane, schoof door het grind en zag Doohan naar P3 gaan. Bearman op zijn beurt viel terug naar P6. Vesti kwam na negentien ronden als winnaar over de streep, voor Pourchaire en Doohan. Fittipaldi legde beslag op P4, voor Hadjar en Bearman. Verschoor finishte als achttiende.

De Formule 2-hoofdrace begint zondag om 10.55 uur Nederlandse tijd.

Uitslag sprintrace Formule 2 Silverstone