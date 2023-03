Met een uitstekende ronde verzekerde rookie Victor Martins zich vrijdag al voor de pole-position voor de Formule 2-hoofdrace in Saudi-Arabië, voor Oliver Bearman en Jack Doohan. Laatstgenoemde profiteerde van de gridstraf die Theo Pourchaire kreeg nadat hij Bearman torpedeerde tijdens de sprintrace op zaterdag. De Fransman moest daardoor vanaf de achtste stek komen in de 28 ronden tellende hoofdrace. Richard Verschoor stond intussen voor een flinke klus nadat hij spinde in de kwalificatie, waardoor hij vanaf P20 aan de race moest beginnen.

Bij de start slaagde Martins er niet in om zijn pole-position te verzilveren. Bearman nam de leiding over, waarna de ART-coureur ook onder druk van Doohan kwam te staan. Dat duurde relatief kort, want een botsing tussen Brad Benavides en Amaury Cordeel leidde tot de eerste virtual safety car. In de derde ronde mocht het veld weer op volle snelheid verder, waarna Bearman en Martins vooraan een gaatje sloegen richting nummer drie Doohan. De Alpine-junior was na zes ronden een van de eerste rijders die de pits bezocht om de supersofts in te wisselen voor mediums, een voorbeeld dat door onder meer Frederik Vesti, Ayumu Iwasa, Pourchaire en Dennis Hauger. Een ronde later brachten ook Bearman en Martins een bezoekje aan de pits.

Daardoor kwam de leiding in handen van Arthur Leclerc, die net als onder meer Richard Verschoor op de mediums was begonnen en pas in een laat stadium hun pitstop zouden gaan maken. Net buiten de top vijf voerde Bearman aanvankelijk het gezelschap met gestopte coureurs aan, maar in ronde 11 plaatste Martins met zijn tweede poging een succesvolle aanval op de virtuele leiding. De Prema-coureur werd daarbij wel wat wijd gedrukt, wat Vesti de kans bood om zijn teamgenoot te passeren voor de virtuele tweede plek. Daarmee was de tegenspoed nog niet voorbij voor Bearman, want in ronde 16 ging de Brit achterstevoren in bocht 22. Hij kon zijn weg vervolgen, maar wel verloor hij daarbij kostbare posities. In het vervolg van de race zou hij nog verder terugvallen tot de tiende stek aan de finish.

Virtuele leider Martins zou de finish echter helemaal niet zien. In ronde 17 spinde de polesitter, waarna hij zijn auto liet afslaan en de tweede virtuele safety car veroorzaakte. Dat maakte de weg vrij voor Vesti om - na de pitstops van de rijders met een alternatieve strategie - relatief eenvoudig naar zijn eerste zege van het seizoen te rijden. Doohan bleef foutloos en mocht als nummer twee mee naar het podium, terwijl Jehan Daruvala een relatief onzichtbaar optreden bekroonde met de derde plek. Iwasa en Hauger profiteerden van de fouten van de coureurs vooraan en werden vierde en vijfde, gevolgd door Verschoor op de zesde plek. De Nederlander maakte zo optimaal gebruik van zijn alternatieve strategie. In de sprint naar de finish bleef hij Enzo Fittipaldi nipt voor, terwijl Leclerc de achtste positie voor zich opeiste én het punt voor de snelste ronde pakte. De laatste punten werden gescoord door Isack Hadjar en Bearman.

De eerste twee raceweekenden van de Formule 2 zitten er nu op, maar de derde krachtmeting laat niet lang op zich wachten. Over twee weken rijdt de klasse in het voorprogramma van de Formule 1 bij de Grand Prix van Australië.

Uitslag Formule 2 Jeddah - Hoofdrace