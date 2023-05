Vesti domineert Formule 2-hoofdrace, Verschoor opnieuw vierde

Frederik Vesti had vrijdag al de pole-position veroverd voor de hoofdrace van het FIA Formule 2-weekend in Monaco. De 21-jarige Deen had Victor Martins naast zich op de eerste startrij, Théo Pourchaire en Jack Doohan deelden de tweede startrij. Richard Verschoor had zich als zesde gekwalificeerd, achter Zane Maloney op rij drie.

Bij het doven van de rode lichten kwam polesitter Vesti goed van zijn plek, waarmee hij de leiding behield. Nummer twee Martins had een minder goede start en stond onder druk van Pourchaire, maar gooide op tijd de deur dicht voor zijn landgenoot. Daarachter sloten Doohan, Maloney en Verschoor aan op de plaatsen vier, vijf en zes, waarmee de volgorde in de top-zes onveranderd bleef.

De eerste helft van de race in de straten van het prinsdom verliep tam, al viel onder meer Arthur Leclerc wel uit. De thuisrijder gaf in de negende ronde met een remprobleem op in de pitstraat. Op dat moment had leider Vesti al bijna 2,5 seconde voorsprong op zijn naaste belager Martins. De Prema-coureur bouwde zijn marge daarna verder uit en kwam eigenlijk geen moment in de problemen. Ook niet toen het wat onrustiger werd.

In de negentiende ronde viel Enzo Fittipaldi uit met een technische plof. De Braziliaan parkeerde zijn wagen op de uitloopstrook voorbij de chicane na de tunnel, desondanks stelde de wedstrijdleiding een virtual safety car in. Die werd een ronde later opgeheven, maar in ronde 22 kon de fysieke safety car naar buiten na een harde klap van Doohan. De Australiër, op dat moment vierde in de race, liep bij contact met de muur in Tabac schade op aan onder meer zijn voorvleugel.

Doohan reed op volle snelheid verder, wat even later werd afgestraft met een harde crash. De Virtuosi-rijder spinde achterwaarts de vangrail in bij Massenet. De klap was dusdanig hard dat er brand uitbrak aan de achterzijde van de wagen, maar zelf stapte de coureur zonder ogenschijnlijke blessures uit. De safety car was voor de top-vijf (Vesti, Martins, Pourchaire, Maloney en Verschoor) aanleiding om de verplichte pitstop te maken. Daarbij viel de auto van Pourchaire van de krik, waarbij tijd verloren ging. Desondanks behield hij P3.

Uiteindelijk lag er zoveel rotzooi op de baan en moest bovendien de vangrail bij Massenet gerepareerd worden, wat de wedstrijdleiding deed besluiten de rode vlag uit te hangen. Na een onderbreking van bijna 25 minuten en een hervatting achter de safety car, werd het veld in de 27ste ronde weer losgelaten. Daarna reed Vesti onbedreigd naar zijn tweede overwinning van het seizoen.

Martins verspeelde zijn tweede plek. Hij reed op het punt waar Doohan was gecrasht te hard, terwijl de safety car al van kracht was. Dat moest hij bekopen met een drive through-penalty. Daardoor belandde de tweede plek bij Pourchaire en de derde bij Maloney. Verschoor schoof op naar P4 en finishte daar, net als zaterdag, ook. Dennis Hauger eindigde als vijfde, voor Kush Maini, Roman Stanek, de bestrafte Martins en Jak Crawford. Ayumu Iwasa, zaterdag winnaar van de sprintrace, pakte op P10 het laatste punt. Daarmee is de Japanner de leiding in het klassement kwijt aan Vesti.

Uitslag van de Formule 2-hoofdrace in Monaco: